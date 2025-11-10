Guvernul pregătește o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR

10-11-2025 | 20:56
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan anunţă luni că a avut o şedinţă cu colegii din mai multe ministere, pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR, el arătând că îşi propun să o depună până la finalul lunii.

Lorena Mihăilă

„Atragem 2,5 miliarde de euro nerambursabili pentru România. Am avut azi o şedinţă cu colegii din mai multe ministere pentru a pregăti o nouă cerere de plată de peste 2,5 miliarde de euro granturi din PNRR. Ne propunem să o depunem până la finalul lunii, obiectiv pentru care trebuie să avem îndeplinite 60 de condiţii (jaloane)”, spune premierul pe Facebook.

Ilie Bolojan precizează că ”cele mai multe sunt deja îndeplinite şi sunt în faza finală de realizare restul jaloanelor la Sănătate, Mediu, Energie, Transporturi, guvernanţa companiilor de stat”.

„În următoarele două săptămâni şi aceste condiţii vor fi definitivate în şedinţele de guvern. Banii vor finanţa lucrări de infrastructură mare, spitale, şcoli în curs de realibilitare”, explică şeful Executivului.

News.ro

O ceață lăptoasă de noiembrie a adus probleme atât la sol cât și în aer. Dimineață, în Iași, 15 zboruri au avut întârziere, iar cinci au fost anulate.

