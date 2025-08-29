E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea ca să rămână cu legea pensiilor de serviciu nemodificată

29-08-2025
CSM

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Mihai Niculescu

Adunările generale ale magistraților din toată țara au adoptat protestul, solicitând retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu

„În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă” precizează CSM într-un comunicat.

CSM arată „ riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat” astfel că activitatea instanțelor se va desfășura potrivit hotărârilor adunărilor generale.

Protestele au început la București

Marți, Parchetul Tribunalului București a anunțat primul suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente, urmând procurorii de la Parchetul Curții de Apel București. Apoi, toate cele 16 curţi de apel din ţară s-au raliat protestului și au solicitat, în urma adunărilor generale ale judecătorilor retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

De la debutul protestelor magistraților, marți, Guvernul a modificat la presiunea acestora proiectul de lege.

„Tranziția”, decisă

Ultima formă a proiectului privind pensiile speciale ale magistraţilor prevede acum o perioadă de tranziţie de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare, în loc de 10 ani, cum stabilise anterior coaliţia de guvernare înaintea discuţiei liderilor partidelor cu preşedintele Nicuşor Dan.

De asemenea, Guvernul avea în vedere majorarea de la 70% la 75% din venitul net a valorii maxime a pensiilor magistraţilor, dar în ultima formă a proiectului a rămas prevederea de maximum 70% din venitul net, dar cu adăugirea ”nu mai puţin de 55% din venitul brut”.

