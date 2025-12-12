Benzina, motorina și gazul metan se vor scumpi, din cauza taxei pe dioxid de carbon. Când vor intra în vigoare noile prețuri

PRO VERDE
12-12-2025 | 07:19
Prețurile carburanților și al gazului metan vor crește din 2028, când va intra în vigoare sistemul de taxare a dioxidului de carbon în UE, a declarat, la PRO Verde, Constantin Postoiu, expert în politici climatice.

autor
Stirileprotv

Banii astfel obținuți vor fi folosiți pentru izolarea termică a locuințelor familiilor vulnerabile și pentru mijloace de transport public nepoluante.

“Prețul combustibilul ține foarte mult de cotația internațională a petrolului. Însă separat de asta, in 2028, se va aplica sistemul de comercializare a certificatelor de carbon, inclusiv combustibililor rutieri și gazului metan utilizat în gospodării și în companii. Deci de la 1 ianuarie 2028 (...) tona de dioxid de carbon rezultată din arderea benzinei, motorinei și gazului metan va fi taxată pe o piață separată”, a explicat Postoiu, Head of Data Analytics la EPG, un grup de analiză pe teme de energie și politici climatice. (min 5 în video)

Uniunea Europeană va ține prețurile sub control timp de doi ani, după care “va lăsa piața să-și facă treaba”, a adăugat el.

Scumpirile vor afecta și gazul folosit pentru încălzirea locuințelor.

Constantin Postoiu: “O gospodărie medie în România consumă, într-o lună de iarnă, cam 100m³ de gaz metan. Factura medie e 350 lei pe lună de iarnă, pentru că folosesc gazul respectiv și pentru încălzirea apei, și pentru încălzirea spațiului. Ce ar însemna asta? La 55 euro tona de dioxid de carbon, din 2028, la cei 350 lei pe lună se adaugă încă 50 de lei, dar după cum ziceam, peste doi ani de zile, cel mai probabil o să crească acest tarif.”

Cea mai bună investiție pe care am identificat-o, pentru a scădea factura, este renovarea. Prin anveloparea blocurilor cu polistiren de 10 cm, - măsură care a devenit deja standard la nivelul primăriilor, pentru anveloparea blocurilor- consumul de energie scade la jumătate”, a adăugat el.

Uniunea Europeană va folosi o parte importantă din banii colectați pentru a sprijini gospodăriile vulnerabile. România are alocate deja 6 miliarde de euro din Fondul Social pentru Climă, bani ce vor merge către anvelopări de locuințe și transport nepoluant.

