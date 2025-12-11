Reorganizarea Primăriei Sectorului 1, aprobată de Consiliul local. Va fi desfiinţată Direcţia de Impozite şi Taxe Locale

11-12-2025 | 13:00
Shutterstock

Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată, conform unei hotărâri aprobate joi de Consiliul local cu 20 de voturi „pentru”, o abţinere şi cinci voturi „împotrivă”.

Totodată, s-au aprobat desfiinţarea Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 şi preluarea activităţii acesteia în cadrul aparatului de specialitate al primarului, în termen de 60 de zile.

În baza hotărârii au fost aprobate organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului Sectorului 1.

Sunt propuse, la nivelul Sectorului 1, un număr de 941 de posturi.

Primarul George Cristian Tuţă a declarat că, în urma reorganizării, va fi întărită capacitatea instituţională.

„Profităm de faptul că Direcţia de taxe şi impozite a reuşit să îşi digitalizeze toate serviciile publice pentru care a fost constituită, motiv pentru care partea de suport al funcţionarilor specializaţi în domeniul taxe şi impozite poate fi asigurată de Primărie. N-are sens să avem două zone de achiziţii sau de economic, atât timp cât lucrurile acestea sunt bine instituite la nivelul Primăriei. Avem sisteme informatice care pot, de la distanţă, să asigure”, a explicat edilul, în şedinţa Consiliului Local.

Reorganizare pentru eficientizarea activității

El a adăugat că reducerea numărului de posturi va creşte eficienţa instituţiei, iar Primăria se va apropia de ţinta propusă de Guvern.

„Practic, ne mai despart doar 10% şi putem zice că am îndeplinit obiectivul de a reduce, faţă de plafonul pe care îl avem”, a precizat edilul.

George Tuţă a adăugat că urmează şi alte reorganizări, astfel încât departamentele să ofere servicii publice la cel mai înalt nivel.

„Direcţia de taxe şi impozite nu dispare, ea intră în aparatul Primăriei şi va fi construită pe trei piloni mari. Un pilon legat de taxele şi impozitele pe care le încasăm ca venituri bugetare, un al doilea legat de veniturile extrabugetare, unde am început să punem ordine în toate relaţiile cu clienţii pe care îi are Primăria: cei care închiriază spaţii, cei care au în concesiune (...), şi, bineînţeles, o zonă legată de control şi de aceste evidenţe fiscale pe care trebuie să le analizăm, având în vedere posibilitatea de a utiliza date multe. Să vedem cum putem îmbunătăţi partea de colectare, pentru a avea o organizare a acestui domeniu mult mai bună”, a indicat el.

În ceea ce priveşte Poliţia Locală, a fost redus numărul adjuncţilor de la patru la doi. Unul dintre aceştia are atribuţii pe partea de ordine publică şi circulaţie, iar cel de-al doilea este responsabil pentru partea de inspecţie, din perspectiva disciplinei în construcţii, a agenţilor economici şi a protecţiei mediului.

Primarul a subliniat importanţa prezenţei în stradă a poliţiştilor locali, astfel încât aceştia să reprezinte un sprijin pentru cetăţeni, să identifice neregulile şi să aplice contravenţiile necesare.

Investiții în digitalizare și monitorizare

„La nivelul coordonării activităţilor din fiecare cartier, punem bazele unui dispecerat integrat care să poată gestiona camerele pe care le avem, să integrăm acest sistem de monitorizare cu un dispecerat corespunzător care să ţină legătura cu celelalte instituţii care asigură protecţia civilă. (...) Avem multe rezultate: sunt, pe zona protecţiei mediului, foarte multe sancţiuni aplicate pentru cei care nu respectă legea, mai ales cei care vin cu maşini şi abandonează deşeuri pe zonele Sectorului 1. Sunt mai multe maşini confiscate şi atunci un astfel de dispecerat integrat şi centru de monitorizare poate fi un sprijin real, pentru ca Poliţia Locală să se autosesizeze, să nu fie nevoie de o sesizare din partea cetăţenilor”, a transmis primarul.

El a susţinut că Primăria Sectorului 1 depune în mod constant cereri pentru toate programele cu finanţare externă, existând o structură de 50 de persoane care lucrează la elaborarea acestor proiecte.

„Ne dorim să avem cât mai multe servicii pe care să le punem la punct şi să recuperăm timpul pierdut în anii precedenţi. De aceea şi în zona aceasta de politici publice mai ajustăm, creând un mecanism de project management, având peste 60 de proiecte de dezvoltare a comunităţii şi a administraţiei. Avem o structură care zi de zi face partea de monitorizare a modului în care se dezvoltă şi se implementează proiectele, pentru că în administraţie esenţa este ca lucrurile să nu ne ia prin surprindere şi atunci să avem o dezvoltare etapizată, corectă, pe baza unui grafic pe care colegii noştri din zona de politici publice îl vor avea în atenţie”, a precizat Cristian Tuţă.

Un alt obiectiv pentru anul 2026 este digitalizarea serviciilor legate de urbanism şi parcări.

