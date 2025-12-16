Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

După ce CCR a declarat constituțională legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini. Guvernul pregătește un OUG prin care cere primăriilor să stabilească noile dări până la 31 decembrie.

Primăriile din toată țara vor trebui să adopte, până cel târziu până la 31 decembrie 2025, hotărârile prin care noile taxe și impozite locale care se vor aplica în anul 2026, arată un proiect de OUG pus recent în dezbatere la Ministerul Finanțelor.

„Cotele impozitelor și taxelor se stabilesc pentru anul 2026 prin hotărâre a consiliului local, adoptată până la data de 31 decembrie 2025. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica, Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării”, se arată în proiectul de OUG.

Proiectul pus în transparență de Ministerul de Finanțe mai stabilește faptul că dacă impozitele stabilite de autoritățile locale pentru 2026 sunt mai mici decât cele pe 2025, atunci „directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale”.

Excepție de la această regulă ar urma să facă „cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii”.

Taxe și impozite mai mari din 2026

Legea care majorează de la 1 ianuarie taxele pentru case, apartamente și mașini a primit undă verde de la Curtea Constituțională. Decizia a venit după ce proiectul a fost atacat la Curte de AUR.

Calculele făcute deja de primari arată că impozitele pe locuințe se pot majora cu aproape 80%, iar la mașinile care poluează vorbim de o dublare. Pentru a intra în vigoare măsurile mai au nevoie să fie promulgate de șeful statului.

Judecătorii Curții Constituționale au respins contestația AUR referitoare la măsurile fiscal-bugetare decise de guvern pentru reducerea deficitului. Asta înseamnă că legea care mărește taxele locale vă intra în vigoare de la anul, dacă președintele Nicușor Dan o promulgă până atunci.

Procentul de majorare, care include și o indexare cu inflația, a fost calculat de primarii de municipii, după o discuție cu premierul Ilie Bolojan. Taxele locale sunt stabilite și majorate prin hotărâri de consilii locale, dar în limitele impuse de lege, în acest caz Codul Fiscal.

Și cei cu mașini electrice, scutite până acum, vor achita un impozit de 40 de lei, iar la hibride reducerea fiscală se taie la jumătate. Asta pentru că impozitul va lua în calcul și capacitatea cilindrică, dar și normă de poluare.

Vor fi taxate și mărfurile venite din afara Uniunii Europene, în coletele pe care le comandăm de exemplu din China ori Turcia. Pentru pachetele sub 150 de euro se introduce o taxă de 25 de lei.

Pachetul de măsuri vine cu schimbări și pentru investitori. Dividendele, câștigurile din burse și criptomonede vor fi impozitate cu 16%, față de 10% în prezent, iar cine va dori să-și înființeze o afacere vă trebui să asigure un capital minim de 500 de lei și să deschidă un cont bancar.

Tot de la începutul anului viitor, persoanele fizice care își închiriază locuințele pe termen scurt vor avea obligația să dețină casă de marcat și să dea bon fiscal.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













