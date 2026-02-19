Prin proiectul de act normativ se propune asigurarea transpunerii complete a Directivei (UE) 2024/884 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 martie 2024, prin modificarea OUG nr. 5/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 127/2024, cu completările ulterioare, astfel:

" - modificarea articolului 28 alineat (1) şi (2), 32 alineat (1), 33 alineat (1)-(3), 34 alineat (5) şi 38 alineat (2), prin clarificarea momentului începând de la care producătorii de diferite echipamente electrice şi electronice, atât pentru gospodăriile particulare, cât şi pentru alţi utilizatori decât gospodăriile particulare, trebuie să asigure finanţarea gestionării deşeurilor generate de produsele lor;

- modificarea articolului 37, pentru actualizarea trimiterii la versiunea revizuită în anul 2022 a standardului european EN 50419, marcarea echipamentelor electrice şi electronice (EEE) pentru colectarea separată a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE)".

Executivul va dezbate în primă lectură un proiect de hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Tot în primă lectură, va fi discutat şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Guvernul va aproba şi o serie de proiecte de hotărâri privind declararea mai multor proiecte de investiţii ca proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale: "Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 1"; "Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 2"; "Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Negru Vodă 3"; "Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 2"; "Modernizare Staţie de Măsurare Gaze Naturale SMG Isaccea 3".

Ce proiecte se mai află pe ordinea de zi

Tot printr-o hotărâre, va fi reaprobată Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii pentru dotarea cu ambulanţe a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

Executivul va aproba şi un memorandum având ca temă mandatarea Fondului European de Investiţii pentru obţinerea de la autorităţile fiscale din Regatul Ţărilor de Jos, conform procedurilor interne ale acestuia, a deciziei de calificare necesară în vederea scutirii de impozit pe dividende a investiţiilor României în fondurile de capital de risc înregistrate în Regatul Ţărilor de Jos, precum şi mandatarea semnării, în numele Guvernului României, de către ministrul investiţiilor şi proiectelor europene a procurii aferente.

Un alt memorandum vizează actualizarea bazei de date electronice a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a Recomandărilor specifice de ţară din cadrul Semestrului European.