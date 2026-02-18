După luni întregi de amânare, coaliția de la Putere a prezentat public proiectul de reformare a administrației publice centrale.

Pentru anul în curs autorii proiectului estimează un impact bugetar de minus 1,64 miliarde de lei pe partea de cheltuieli, respectiv o medie anuală de peste trei miliarde de lei reduse de la cheltuieli în următorii patru ani.

Discuțiile din coaliția de la guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale) au început la scurt timp după lansarea „Pachetului I” de măsuri menite să salveze bugetul (iulie 2025 - majorarea TVA, a accizelor, anularea plafonării la energia electrică ș.a.m.d.) în august anul trecut fiind vehiculată de către premierul Ilie Bolojan numărul de peste 80.000 de posturi, dintre care doar aproximativ 17.000 erau ocupate.

„Se prevede o disciplină financiară mai bună și o reducere a cheltuielilor de personal pentru administrația publică centrală de 10%. Conform deciziei coaliției, pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, dar și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, proiectul pus în transparență decizională prevede excepție de la reducerea de personal, cu măsuri compensatorii. De exemplu, conform măsurilor propuse, ar crește vârsta de pensionare pentru militari, în sistemul de învățământ va fi redus sporul pentru doctorat, iar în sistemul sanitar, între altele, va fi introdus un nou sistem de clasificare a spitalelor și un sistem de salarizare după performanță. Reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calul la efectuarea reducerii totale de 10%”, se precizează în documentul public.

Principalele prevederi din proiect: