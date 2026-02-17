OUG prevede că, pentru consumul realizat în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, preţul final facturat de către furnizorii de gaze naturale clienţilor casnici, precum şi producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, se stabileşte de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

componenta de achiziţie stabilită în condiţiile prevăzute la art. 2 din prezentul act normativ;

componenta de furnizare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 3 din prezentul act normativ;

componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii sistemelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale, cu excepţia celor incluse în componenta de achiziţie, şi/sau tarifele pentru accesul terţilor la conductele de alimentare din amonte stabilite de către operatorul conductei de alimentare din amonte şi/sau tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie dintr-un sistem de distribuţie închis stabilit de către operatorul economic care desfăşoară această activitate;

componentele reprezentate de TVA şi accize.

Obligații pentru furnizori

„În perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, producătorii de gaze naturale care desfăşoară atât activităţi de extracţie onshore şi/sau offshore, indiferent de data începerii acestei activităţi, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale au obligaţia să livreze, cu preţul de 110 lei/MWh, cantităţile necesare de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă către furnizori şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei care au optat pentru achiziţia gazelor naturale direct de la producător, denumiţi în continuare PET client direct, pentru a asigura, în următoarea ordine de prioritate:

a) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar consumului clienţilor casnici în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, stabilit conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ;

b) în perioada 1 aprilie 2026-31 octombrie 2026, necesarul de gaze naturale destinat furnizorilor pentru constituirea stocului minim necesar, în perioada 1 noiembrie 2025-31 martie 2026, consumului producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, denumiţi în continuare PET şi consumului PET client direct, după caz, stabilit conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ;

c) în perioada 1 aprilie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru destinat furnizorilor pentru consumul curent al clienţilor casnici, stabilit conform anexei nr. 1;

d) în perioada 1 noiembrie 2026-31 martie 2027, necesarul de gaze pentru consumul curent al PET şi PET client direct, stabilite conform anexei nr. 1 din prezentul act normativ”.

„De asemenea, stabilirea redevenţei pentru cantităţile de gaze naturale vândute conform celor menţionate anterior în baza preţului de 110 lei/MWh, prin ordin al preşedintelui Autoritatii Naţionale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon şi exceptarea respectivelor cantităţile de gaze naturale vândute de la aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime, republicată”, se mai arată în proiect

România se află în procedură de deficit excesiv, iar eliminarea mecanismului de plafonare a preţurilor la gazele naturale generează un impact bugetar pozitiv, contribuind la consolidarea fiscal-bugetară şi la reducerea presiunilor asupra bugetului de stat.

OUG supusă dezbaterii publice „are drept scop continuarea protejării consumatorilor casnici de gaze naturale pentru perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027 si trecerea treptata la o piata liberalizata de gaze naturale pentru consumatorii casnici”.

Eliminarea plafonării la gaze

Iniţiatorii proiectului precizează că, la data de 31 martie 2026, încetează aplicabilitatea măsurilor de sprijin, cu caracter temporar, stabilite de Guvern prin intermediul Ordonanţei de urgenţă nr. 6/2025 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

De asemenea, iniţiatorii proiectului arată că ofertele publicate pe comparatorul ANRE de furnizorii de gaze naturale, cu livrare dupa data de 1 aprilie 2026 pentru consumatorii casnici, indica valori de pret mai mari si cu 20% fata de plafonul de pret actual.

Principalii furnizori, cei care au cota de piata cumulata de peste 90% in sectorul casnic, prezinta oferte de pret mai mari cu cel putin 8% fata de plafonul actual.

„În aceste condiţii, pentru a nu agrava nivelul de săracie energetică la nivel naţional şi pentru a păstra competitivitatea economică a operatorilor economici, la nivelul Guvernului s-a luat decizia de eliminare treptata a aplicării măsurilor temporare de sprijin din domeniul gazelor naturale acordate în perioada noiembrie 2021- martie 2026, pentru consumatorii casnici, astfel încât tranziţia către piaţa liberalizata de gaze naturale să se producă treptat, pentru a evita o destabilizare la nivelul participanţilor la piaţă, iar înainte de liberalizarea completa să se poată asigura pregătirea temeinică a măsurilor de sprijin care se vor acorda punctual consumatorilor afectaţi de sărăcia energetică”, anunţă iniţiatorii.

Aceşti aprecizează că „liberalizarea abruptă a pieţei de energie electrica la 1 iulie 2025 a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei, conform BNR, liberalizarea completă la 1 aprilie 2026 a pietei de gaze naturale poate avea acelasi efect nedorit”.

„De menționat este și faptul ca în anul 2027, concomitent cu expirarea perioadei de aplicare a prezentului act normativ, Romania va începe exploatarea resurselor de gaz din perimetrul Neptun Deep, ceea ce aproape va dubla producţia de gaz domestic si va crea premisele creşterii lichidităţii pieţei angro de gaze naturale”, mai transmis Ministerul Energiei.