El a subliniat că prin corecţiile aduse şi cele avute în vedere în continuare pentru reducerea cheltuielilor va creşte capacitatea bugetului de stat de a rezolva diferite probleme.

"În condiţiile în care noi trebuie să atingem o ţintă de deficit, anul acesta, de 6,2%, trebuie să ne gândim, (...) trebuie să găsim un echilibru între cheltuielile pe care le angajăm şi veniturile pe care le avem, şi atunci orice fel de propunere, care poate să vină de la partide, care poate să vină de la ministere va trebui dublată de o analiză de unde acoperim acele cheltuieli, pentru că altfel lucrurile nu pot fi închise. Şi eu nu voi permite, cel puţin cât sunt premier, să facem un buget care se bazează pe nişte premise nerealiste", a afirmat Ilie Bolojan, într-o emisiune la TVR 1.

În context, el a fost întrebat cât ar rezulta ca pierdere de economii la buget, faţă de estimările din planul iniţial privind reforma administraţiei publice, în urma modificărilor convenite luni cu ceilalţi lideri ai coaliţiei de guvernare, având în vedere că au fost anunţate nişte excepţii.

"Cu cât o măsură de corecţie, indiferent de care este ea, cu cât o măsură de reformă, cu cât o măsură de stimulare se adoptă mai repede, cu atât efectele ei sunt mai rapide sau costurile se reduc. (...) Exceptarea unor sectoare nu înseamnă scutirea acestora de efortul de a-şi reduce cheltuielile, ci de a ţine cont de specificul lor şi o reducere pe care o faci în procente, care poate să fie (...), că nu se aplică la toată lumea 10%, se poate transforma în alte măsuri, dar care, ca efect combinat, anul acesta sau anii următori, înseamnă reducere", a spus Ilie Bolojan.

Măsurile de corecție nu sunt comode

Potrivit premierului, toate măsurile de corecţie "nu sunt uşor de făcut, nu sunt comode, de aceea nu a fost un entuziasm pentru asumarea răspunderii în această perioadă". "Şi de aceea vedeţi de foarte multe ori pe surse tot felul de pseudo-ştiri care nu au nicio legătură cu realitatea, dar care încearcă să lase responsabilitatea doar pe umerii celor care şi-au asumat acest lucru", a completat Bolojan.

Întrebat dacă este deranjat de postura în care se află, reflectată şi printr-o pierdere de popularitate care se regăseşte în sondajele de opinie, prim-ministrul a răspuns: "Toate deciziile care au fost luate de acest guvern şi de coaliţie au fost luate împreună, toate lucrurile au fost convenite de comun acord. E adevărat că întotdeauna un guvern va fi identificat în principal cu persoana premierului. Eu nu fug de responsabilităţile pe care mi le-am asumat. Ceea ce mi se pare însă corect, nu pentru mine ca persoană, ci pentru ţara noastră. Pentru a progresa, pentru a scurta toată această perioadă e nevoie de o minimă solidaritate şi de o minimă responsabilitate. Şi, de asemenea, este nevoie de o predictibilitate şi de o stabilitate, pentru că indiferent cine este premierul României, Bolojan sau altcineva, aceste probleme rămân, ele nu pot fi rezolvate prin postări nici pe Facebook, nici pe TikTok, nici prin ştiri pe surse, ci trebuie rezolvate prin măsuri care să asigure echilibre".