Adunare publică și marș în centrul Capitalei, joi seară. Restricții de trafic anunțate de Poliție

14-01-2026 | 17:51
O adunare publică pentru „apărarea și promovarea valorilor culturale și identitare românești” va avea loc joi, 15 ianuarie, între orele 17:30 și 20:30, în centrul Bucureștiului, anunță Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

 

Participanții se vor aduna în Piața Universității, apoi vor mărșălui pe bulevardele Nicolae Bălcescu și Magheru, cu oprire în zona Ateneului Român, urmând ca defluirea să se facă spre Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu.

Brigada Rutieră va lua măsuri de fluidizare a traficului și de prevenire a accidentelor și le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte indicațiile polițiștilor și să evite oprirea în zonele afectate. Pietonii sunt sfătuiți să traverseze doar prin locuri marcate și la culoarea verde a semaforului.

