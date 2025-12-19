Autoritatea Electorală Permanentă a dat partidelor, în luna decembrie, aproape 20 milioane de lei, sub formă de subvenții

Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, George Simion, Dominic Fritz
colaj Agerpres

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna decembrie în conturile PSD, AUR, PNL, USR, S.O.S. România, POT, PMP şi Forţa Dreptei subvenţii în sumă totală de 19.987.993 de lei.

Cristian Matei

Potrivit site-ului AEP, citat de Agerpres, Partidul Social Democrat a primit 6.631.849 lei, Alianţa pentru Unirea Românilor - 3.921.517 lei, Partidul Naţional Liberal - 3.610.607 lei, Uniunea Salvaţi România - 2.562.780 lei, S.O.S. România - 1.704.727 lei şi Partidul Oamenilor Tineri - 1.373.591 lei.

De asemenea, au primit subvenţii Partidul Mişcarea Populară - 93.827 lei şi Forţa Dreptei - 89.095 lei.

Partidele din coaliţie au anunţat, miercuri, că au ajuns la un acord privind reducerea cu 10% a subvenţiilor partidelor începând din anul 2026.

Sursa: Agerpres

