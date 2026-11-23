Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a fost întrebat dacă liberalii care au făcut acţiuni în instanţă împotriva deciziilor conducerii PNL şi-au retras aceste acţiuni, aşa cum a solicitat partidul, notează News.ro.

„O să vedem această situaţie la şedinţa de grup. Nu am această informaţie şi aştept să văd dacă sunt sau nu sunt colegi care au renunţat la acele acţiuni în instanţă. Vorbim despre acţiunile în instanţă împotriva deciziei partidului de a recomanda parlamentarilor să nu voteze Guvernul Veştea. Despre alea vorbim, nu despre altele, pentru că am văzut că se face o confuzie în spaţiul public. Or, din punctul nostru de vedere, şi vorbesc şi în calitate de membru al grupului parlamentar PNL din Senatul României, cred că este corect şi normal ca, atunci când partidul ia o decizie şi grupul parlamentar în consecinţă, toţi cei din grup să respecte acea decizie. Dacă nu, sigur că au libertatea să nu mai facă parte din acel grup, pentru că nu mai are sens apartenenţa la un grup politic în Parlamentul României dacă tu consideri că nu te regăseşti acolo”, a precizat Abrudean.

Disidenţii din partid au două variante

Preşedintele Senatului a menţionat că aceştia au două variante: „Ai varianta în care respecţi decizia majorităţii şi mergi înainte sau varianta în care părăseşti acel grup de bunăvoie sau prin alte mijloace, pentru că e clar că nu mai ai legătură cu acel grup parlamentar”.

El a menţionat că excluderea vizează grupul parlamentar.

„Astăzi discutăm despre asta. Vedem dacă s-au retras, nu s-au retras. Aşteptăm şi punctul de vedere al avocaţilor, că trebuie să verifice la instanţă, că aşa funcţionează, şi vom lua o decizie, evident. Având în vedere că au avut un ultimatum, li s-a întins o mână tuturor celor care se regăsesc în această situaţie, depinde de ei dacă au ales să renunţe la conflict sau doresc să aibă altă alternativă. Până la urmă, nu împiedicăm pe nimeni să-şi găsească drumul acolo unde consideră că se regăseşte”, a mai spus Mircea Abrudean.