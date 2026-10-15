Drepturile au fost stabilite în urma unor procese și sunt prevăzute cu titlul executoriu. Înalta Curte de Casație a tranșat astfel definitiv procesul pe care tot instanța supremă l-a intentat guvernului în martie.

Orice zi de întârziere va atrage penalități de 1% din suma datorată și estimată la un miliard de euro. În plus, Guvernul și Finanțele, vor fi amendați cu 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a declarat că executivul a încercat să evite această situație prin toate caile legale de atac, inclusiv la Curtea Constituțională. Iar Guvernul interimar, nu poate face rectificare bugetară, așa că nu poate aloca un miliard de euro.