Reorganizare drastică la ANRE: 66 de posturi desființate și salariile micșorate cu 30%. Șeful instituției, salariu de nabab

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) va intra într-o etapă amplă de reorganizare, în contextul unui pachet legislativ ce vizează mai multe autorităţi administrative autonome din România.

Conform raportului său, ANRE a anunțat o reducere a numărului total de posturi de la 349 la 289, dar fără să precizeze însă câte erau neocupate, câte sunt posturi de conducere și câte de execuție.

În ceea ce privește posturile suport se reduc de la 124 la 58, dar, de asemenea, nu se precizează câte din aceste posturi sunt ocupate. În același timp crește numărul posturilor de specialitate de la 225 la 231, ceea ce înseamnă un plus de 6 posturi.

Mai mult, instituția nu a venit cu nicio clarificare în ceea ce privește numărul de posturi de conducere care vor fi desființate.

În ceea privește salarizarea, ANRE trebuie să adopte o grilă în acest sens care să prevadă o reducere de 30% a nivelului salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului care se regăseau în statele de funcții la data de 1 iulie 2025.

Cea mai drastică măsură vizează structurile suport, al căror număr se reduce cu 66 de posturi. Deși legea impune o reducere de 10% pentru structurile de specialitate, noua proiecție a ANRE indică o redimensionare a acestora la 231 de posturi, pentru a asigura funcțiile de reglementare, monitorizare și control.

Salarii micșorate cu 30%

Cea mai tensionată măsură este cea legată de salarii. Legea 145/2025 obligă ANRE să elaboreze o nouă grilă care să reducă salariile și indemnizațiile angajaților cu 30%, cu aplicare de la 1 ianuarie 2026.

Această reducere drastică intră în conflict direct cu Contractul Colectiv de Muncă (CCM) al Autorității, valabil până în octombrie 2026. Deși conducerea ANRE a invitat reprezentanții salariaților la negocieri, aceștia au refuzat, invocând prioritatea CCM.

Confruntată cu acest blocaj, conducerea ANRE a decis să acționeze unilateral. Autoritatea argumentează că Legea 145/2025 este o normă imperativă, superioară CCM, și trebuie aplicată imediat.

Astfel, noua grilă de salarizare va fi adoptată prin Ordin al Președintelui ANRE, urmând să modifice Regulamentul intern, ca un act administrativ de executare a legii, fără a mai aștepta acordul sindicatelor.

Șeful ANRE, salariu de 15.000 de euro

Numărul persoanelor care vor fi afectate de restructurări la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei este mai mic comparativ cu numărul de posturi, fiind vorba, în principal, despre patru persoane, a afirmat marți președintele ANRE, George Niculescu (foto, articol).

„Numărul pe care Autoritatea trebuie să-l reducă este determinat, pe de o parte, de Legea 145, care vorbește de reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane, și de faptul că în toată această perioadă, de când am preluat mandatul, politica de resurse umane a fost una prudentă și cumpătată. (...) Numărul de persoane care va fi afectat de această restructurare este mai mic comparativ cu numărul de posturi. Una ar fi fost să avem toate cele 350 de posturi ocupate, atunci reducerea efectivă de persoane ar fi fost mai mare, dar, având în vedere, așa cum v-am spus, politica de resurse umane prudentă pe care am avut-o în această perioadă, numărul de persoane care o să fie afectat de această restructurare este unul redus. Numărul de patru persoane rămâne să fie foarte bine stabilit și în urma negocierilor și consultărilor cu reprezentanții salariaților pe care le-am început și în momentul de față sunt făcute fără succes”, a declarat Niculescu la Parlament.

Totuși, el a precizat că „este vorba despre un număr relativ”.

„Vorbim despre un număr relativ de patru oameni, nu vreau să spun că sunt patru sau că sunt opt. Eu, în calitate de ordonator principal de credite, trebuie să bugetez în fiecare an bugetul de salarii pentru numărul de posturi, nu pentru numărul de persoane, impactul pe buget se face prin reducerea numărului de posturi, nu neapărat a numărului de persoane. Impactul este de peste 35 de milioane de lei pe an. Dacă avem în momentul de față un buget de aproximativ 125 de milioane, n-am cifrele exacte, aproximativ 30 de milioane, impactul e undeva la 25-30%, ceea ce ține de ținta pe care o setează Legea 145”, a spus Niculescu.

Întrebat dacă i se pare corect salariul pe care îl încasează, de 15.000 de euro, el a susținut că nu președintele ANRE a stabilit acest nivel salarial.

„Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității de Reglementare. Niciodată în cariera mea administrativă și politică pe care am avut-o, până în momentul în care să fiu numit președinte la Autoritatea de Reglementare de către Parlamentul României, nu mi-am ghidat parcursul profesional în funcție de salariul aferent funcției. În CV-ul meu public apare funcția de consilier județean la Consiliul Județean Constanța, unde indemnizația era de 700 de lei pe lună (...), următoarea funcție publică deținută a fost funcția de prefect al județului Constanța, unde indemnizația a fost de aproximativ 11.000 de lei pe lună și funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, unde indemnizația era de 9.700 de lei pe lună. Nu eu am hotărât acest nivel de salarizare nu doar pentru președinte, pentru niciunul dintre colegii din instituție, și odată cu aplicarea prevederilor Legii 145, toate salariile vor fi diminuate cu 30%. (...) Prevederile legii vor fi puse în aplicare în termenele stabilite de lege, adică până la 1 ianuarie”, a transmis președintele ANRE, potrivit Agerpres.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













