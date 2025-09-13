Reacția ministrului de Finanțe, după ce agenția Moody’s a reconfirmat ratingul României: ”Guvernul a luat măsurile corecte”

Stiri Politice
13-09-2025 | 12:05
Alexandru Nazare
Inquam Photos / George Calin

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, salută decizia agenţiei Moody’s, care a reconfirmat ratingul suveran al României la ”Baa3”, dar şi perspectiva negativă a țării.

El spune că această decizie este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a ţării şi ”ne dă încredere că putem depăşi această perioadă dificilă”.

Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a ţării noastre şi ne dă încredere că putem depăşi această perioadă dificilă împreună cu partenerii interni şi externi. În acelaşi timp, această traiectorie nu este lipsită de provocări. Menţinerea încrederii investitorilor şi a partenerilor internaţionali depinde de consecvenţa şi eficienţa cu care vom continua implementarea reformelor. De aceea, rămânem ferm angajaţi să asigurăm stabilitatea finanţelor publice şi reducerea graduală a deficitului, pentru a consolida rezilienţa economiei româneşti dar şi pentru a pune bazele unei creşteri economice sǎnǎtoase a României.”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, potrivit News.ro.

Agenţia Moody’s a reconfirmat vineri, 12 septembrie 2025, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung şi P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum şi perspectiva negativă.

Reconfirmarea ratingului este susţinută de potenţialul solid de creştere al economiei şi de nivelurile ridicate de venit în comparaţie cu ţările din aceeaşi categorie de rating. În acelaşi timp, profilul de credit al României este constrâns de o susceptibilitate ridicată la riscul de tip eveniment, determinată de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximităţii războiului din Ucraina.

De ce avem, totuși, o ”perspectivă negativă”

Decizia Moody’s de a menţine perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambiţios de consolidare fiscală al Guvernului României. Măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie şi septembrie 2025 au îmbunătăţit semnificativ perspectivele fiscale ale României în raport cu aşteptările agenţiei la momentul modificării perspectivei din luna martie”, a explicat Ministerul Finanţelor.

Potrivit Moody’s măsurile de consolidare combinate depăşesc 3% din PIB în 2025 şi 2026, principalele contribuţii fiind aduse de creşterea taxei pe valoarea adăugată şi menţinerea îngheţării salariilor şi pensiilor din sectorul public.

Aceste măsuri au condus la o revizuire a deficitului estimat pentru anul 2026 la 6,1% din PIB, de la un deficit estimat la 7,7% din PIB în luna martie, agenţia de rating prognozând că traiectoria de ajustare a deficitului va continua în 2027 şi anii următori conducând la o stabilizare a datoriei publice raportată la PIB în jurul nivelului de 65%.

Potrivit Moody’s, perspectiva ar putea fi îmbunătăţită de la negativă la stabilă, dacă povara datoriei guvernamentale şi indicatorii privind sustenabilitatea datoriei ar evolua în conformitate cu sau mai favorabil decât estimările actuale ale agenţiei. Acest lucru ar necesita implementarea deplină şi eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în iulie şi septembrie 2025 estimându-se o continuare a procesului de consolidare fiscală şi după 2026.

În opinia agenţiei, principalul factor care ar putea conduce la înrăutăţirea ratingului de ţară este dat de neimplementarea planului de consolidare fiscală al Guvernului într-un mod eficient, care ar conduce la o evoluţie semnificativ mai proastă a indicatorilor fiscali cheie ai României decât estimările actuale ale Moody’s.

O creştere semnificativă a riscului geopolitic derivat din războiul din Ucraina sau o presiune tot mai mare asupra finanţării deficitului de cont curent ridicat al României ar contribui, de asemenea, la presiunile negative asupra ratingurilor, conform agenţiei.

FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-09-2025 11:55

