FMI spune că măsurile aprobate pot duce la creștere economică în România. Cel mai mare risc: Guvernul să nu le poată aplica

Cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra şi poate implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi anul viitor, susţine şeful misiunii Fondului Monetar Internaţional pentru România, Joong Shik Kang.

"În ceea ce priveşte riscurile, în ciuda evoluţiilor recente, cel mai important risc este dacă Guvernul poate livra şi poate implementa pachetul fiscal anunţat pentru acest an şi anul viitor. Acestea sunt cele mai importante lucruri, implementarea planului de consolidare în acest an şi în anul viitoare. În acelaşi timp, dacă Guvernul livrează ceea ce a planificat, există posibilitatea ca investitorii să revină, investiţiile să crească şi să fie atrase mai multe investiţii de pe plan internaţional, ceea ce va creşte rata investiţiilor pe termen mediu", a spus Joong Shik Kang, într-o conferinţă de presă în care a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

În ceea ce priveşte pachetele fiscale, el a menţionat că şi după ce va fi implementat în întregime planul de consolidare anul acesta şi anul viitor, va mai fi nevoie de continuarea ajustării în 2027.

”Se poate ajunge la un pachet de măsuri care să ducă la creștere economică”

"Noi recomandăm măsuri pe partea de venituri şi pe partea de cheltuieli. Deja, în pachetele planificate, noi credem că au fost luate în considerare câţiva factori esenţiali. În primul rând, mobilizarea veniturilor. În al doilea rând, corectitudinea, echilibrul acestui sistem, al acestor măsuri. În al treilea rând, încurajarea facilităţilor. În al patrulea rând, încurajarea investiţiilor. Prin luarea în considerare acestor factori cred că se poate ajunge la un pachet de măsuri care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei şi la creşterea economică", a afirmat Joong Shik Kang.

Întrebat de jurnalişti despre politica monetară a băncii naţionale, el a precizat că este una corespunzătoare, răspunzând inflaţiei de nivel ridicat.

"Noi încurajăm deciziile de a menţine rata de politică monetară şi de a relua reducerea ratelor de politică doar atunci când va avea loc o dezinflaţie, o scădere a inflaţiei şi atunci când se va relua o creştere moderată", a declarat Joong Shik Kang.

O altă întrebare a fost despre discutarea unui posibil acord de finanţare de la FMI pentru România, iar Joong Shik Kang a spus că în acest moment nu s-a discutat despre acest aspect.

