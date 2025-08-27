Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară

Stiri Politice
27-08-2025 | 17:04
Bolojan
Inquam Photos / Miruna Turbatu

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

autor
Vlad Dobrea

În discuții au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare și aspecte legate de stabilitatea politică.

Premierul a subliniat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de reforme, care includ reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor publice.

Ilie Bolojan a precizat că Executivul va continua implementarea unor măsuri suplimentare de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente.

Întrevederea a inclus și discuții privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.

Citește și
tichete
Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”

Din partea României, la discuții au mai participat șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și șeful Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Guvernul a transmis că va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității României în fața partenerilor și investitorilor internaționali.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: criza, ilie bolojan, Moody's,

Dată publicare: 27-08-2025 16:53

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”
Stiri Politice
Cum se completează cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile. Ministrul Muncii: ”Este un sprijin”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care prezintă modalitatea prin care trebuie completate cererile pentru tichetele de energie pentru persoanele vulnerabile.  

Un nou partid ”suveranist” în România. Alianţa România Modernă (ARM): ”O clasă politică nouă, animată de patriotism lucid”
Stiri Politice
Un nou partid ”suveranist” în România. Alianţa România Modernă (ARM): ”O clasă politică nouă, animată de patriotism lucid”

Avocatul Radu Ghidău, fost preşedinte al Partidului Alianţa Naţional Ţărănistă, care a făcut parte din Alianţa electorală AUR, lansează Partidul Alianţa România Modernă (ARM) – „Ordine, Onoare şi Bunăstare”.

Mediul de afaceri reacționează după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori
Stiri Politice
Mediul de afaceri reacționează după întâlnirea lui Nicușor Dan cu ambasadorii. Criticile aduse de antreprenori

Nicușor Dan le-a transmis ambasadorilor și consulilor că diplomații trebuie să ajute firmele românești să se dezvolte peste graniță, într-un efort de relansare a economiei, după măsurile de reducere a deficitului. Iar acest efort a lipsit până acum.

Recomandări
De 30 de ani, gândești liber! Spectacolul lumii te face să privești mai departe! PRO TV a anunțat grila de toamnă
Stiri Mondene
De 30 de ani, gândești liber! Spectacolul lumii te face să privești mai departe! PRO TV a anunțat grila de toamnă

De 30 de ani, spectacolul a transformat întreaga țară în cea mai mare scenă – scena unde am visat mai mult, am dat voce emoțiilor, am râs și am dansat împreună.

Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război
Stiri actuale
Ministrul Apărării demontează un fake news: Nu-i cheamă nimeni pe români la oaste, nu intrăm în niciun război

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, demontează ştirile false conform cărora unii români sunt chemaţi ”la război”.

Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
Stiri actuale
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO

Un cetățean nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față, marți seară, în București, de un bărbat care i-a reproșat că e un "invadator" și i-a cerut să plece din țară. Agresorul a fost prins și reținut de poliție, după ce a fugit, inițial.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 August 2025

48:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 August 2025

01:50:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59