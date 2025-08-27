Bolojan, întâlnire cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s: România traversează o criză bugetară

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegație a agenției internaționale de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România.

În discuții au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situației bugetare și aspecte legate de stabilitatea politică.

Premierul a subliniat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depășită printr-un set coerent de reforme, care includ reducerea cheltuielilor statului, creșterea veniturilor bugetare și prioritizarea investițiilor publice.

Ilie Bolojan a precizat că Executivul va continua implementarea unor măsuri suplimentare de reformă, menite să asigure o mai bună finanțare și eșalonare a investițiilor, dar și corectarea unor inechități existente.

Întrevederea a inclus și discuții privind poziționarea României în actualul context regional, relația cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare și alte provocări externe.

Din partea României, la discuții au mai participat șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și șeful Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Guvernul a transmis că va continua să urmărească menținerea stabilității economice și consolidarea credibilității României în fața partenerilor și investitorilor internaționali.

