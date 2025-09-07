Bolojan, către Opoziţie: „Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp”

Bolojan arată că guvernul propune ordine şi reguli drepte prin aceste reforme, iar semnatarii moţiunii au ales doar să respingă orice propunere, fără a pune ceva în loc iar această atitudine demagogică nu ajută societatea, este doar zgomot.

”Am decis să angajăm răspunderea guvernului şi pentru domeniul fiscal, pentru că suntem într-un moment excepţional, care impune consecvenţă şi responsabilitate. România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării şi nu poate evita complicaţiile bugetare, dacă nu facem acest efort de reforme profunde”, a spus premierul Ilie Bolojan, la dezbaterea moţiunii de cenzură ce vizează măsurile fiscal pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea.

Şeful Executivului a arătat că, în toată această perioadă, a avut şi va continua să susţină trei direcţii: ”să punem ordine în finanţele ţării noastre, să asigurăm o bună guvernare şi să lucrăm cu respect pentru cetăţeni”.

”Astăzi nu vorbim despre un simplu set de măsuri fiscale, ci despre viitorul României. Vorbim despre reaşezarea ţării noastre, morală, economică şi socială. Reformele pe care le propunem aduc mai multă transparenţă, mai multă ordine şi mai multă corectitudine pentru toţi românii”, a precizat Bolojan. ”Am decis să angajăm răspunderea guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp. Dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, ce pot degenera într-o criză economică”, a atras atenţia premierul. Bolojan a subliniat că reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele, ele înseamnă transparenţă, reguli clare şi corectitudine pentru toţi, înseamnă respect pentru cetăţeni. ”În afara complicaţiilor bugetare, România se află într-un context internaţional dificil. Creştere economică încetinită în Europa, reaşezarea lanţilor valorice globale şi noi bariere comerciale. Cine se gospodăreşte mai bine, va avea de câştigat. Cine face ordine la el acasă, oferă stabilitate şi siguranţă cetăţenilor. Vă asigur că dacă luăm decizii corecte şi ferme acum, România va reveni de la jumătate anului viitor pe o traiectorie de creştere”, a dat asigurări premierul.

Potrivit şefului Executivului, ”obiectivele sunt simple: să reducem deficitul bugetar cât mai aproape de 6% în 2026, stabilizând finanţele ţării, să accesăm fonduri europene şi să alocăm resurse pentru investiţiile publice, pentru a ne asigura creştere economică în continuare, să asigurăm condiţii egale pentru firmele române şi străine, să stabilim reguli bune pentru toţi, pentru a avea comportamente corecte. Şi în final, să reaşezăm pe principii morale scara valorilor din România”.

Premierul a mai arătat că în moţiune se spune că guvernul favorizează corporaţiile.

”Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea şi sprijinim firmele corecte. În moţiunea pe fiscalitate, de exemplu, se spune că scad veniturile la buget. Alt fals. Veniturile cresc, iar banii se întorc în comunităţi. Impozitul pe proprietate, de exemplu, va finanţa investiţiile locale, drumuri, şcoli, spitale. Se mai spune că măsurile predepsesc mediul privat. Greşit şi fals intenţionat. Plata cu cardul şi contul bancar, pe lângă plăţile în numerar, reduc evaziunea şi protejează concurenţa corectă. Firmele fantomă se vor împuţina, exact prin măsurile pe care le luăm. Mai mult, introducem reguli de integritate la ANAF, inclusiv bodycamuri pentru cei care merg în control. Avem măsuri care asigură vânzări transparente pentru bunurile confiscate. Acestea sunt măsuri concrete, nu vorbe”, a explicat el, potrivit News.ro.

”Noi propunem ordine şi reguli drepte prin aceste reforme, iar semnatarii moţiunii au ales doar să respingă orice propunere fără a pune ceva în loc. Această atitudine demagogică nu ajută societatea. Aşa cum am mai spus, este doar zgomot. Am urmărit moţiunea şi un capitol a fost dedicat unor critici legate de taxele consulare pe tranzacţii. Nici măcar nu sunt prinse în proiect, dar dânsii au găsit de cuvinţă să le critice şi pe astea, doar de dragul critice. De aceea vă cer să respingeţi moţiunea şi să susţineţi reformele. România are nevoie de decizii clare şi de responsabilitate, nu de populiţi şi blocaje”, a subliniat Bolojan.

