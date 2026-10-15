„România trebuie să protesteze la nivel internaţional pentru aceste lucruri pentru că MApN face tot ce poate şi sunt situaţii în care aceste drone sunt doborâte cu ceea ce avem la dispoziţie, însă România nu este o ţară aflată în război. Nu au ce căuta drone în spaţiul aerian românesc, fie că lovesc o navă, fie că nu lovesc nimic. Acest lucru nu trebuie să fie un lucru cu care să ne obişnuim, ci trebuie să fie unul la care să ripostăm diplomatic", a declarat Miruţă, miercuri seară, la Digi 24, potrivit Agerpres.

El a punctat că este nerealistă aşteptarea ca toate obiectele zburătoare din Marea Neagră să fie interceptate.

„Marea Neagră este de două ori cât suprafaţa României. Aşteptarea ca tot ce zboară în orice punct în Marea Neagră să fie detectat şi interceptat este o aşteptare nerealistă. Ce trebuie să se întâmple din punctul meu de vedere este o prezenţă mai mare aliată în zona Mării Negre acolo unde aceste atacuri au loc cu o frecvenţă mai ridicată", a adăugat ministrul.

Al patrulea mesaj RO-ALERT într-o singură zi

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri seară, un nou mesaj RO-ALERT de posibilă incursiune de drone pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, fiind al patrulea din cursul acestei zile. În mesajul de alertă, autorităţile au îndemnat populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile sau în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori.

Un grup de ţinte aeriene a fost detectat de supravegherea radar a Ministerului Apărării Naţionale (MApN), miercuri seara, în largul Mării Negre, iar două dintre acestea au pătruns în spaţiul aerian naţional, fiind ridicate de la sol, de la Baza Aeriană 57 "Mihail Kogălniceanu" două aeronave F-18 spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană.

Incendiu la bordul unei nave în apropiere de Sulina

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare a intervenit, miercuri seara, pentru a ajuta o navă sub pavilion Insulele Comore, aflată în apropiere de Sulina, care a raportat un incendiu la bord.

Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, nava a fost ţinta unor atacuri în rada Sulina.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a precizat că se fac verificări pentru a se stabili dacă nava a fost lovită de o dronă.

„La ora 8:23 am fost informaţi prin comunicaţiile radio ale acestei nave că a izbucnit un incendiu. A fost trimisă o navă înspre acolo pentru a o sprijini. În scurt timp au anunţat că incendiul a fost stins şi că nu au nevoie de sprijin şi că nici nu doresc să vină în port. Nava (trimisă în sprijin - n.r.) s-a întors pentru că nu mai există incendiu la bord şi nu există nici oameni în pericol, nici nava în pericol. Nava era goală, era în aşteptare în zona respectivă de mai multe zile. Dacă a fost lovită de dronă, dacă n-a fost lovită de dronă e o activitate care e în curs de desfăşurare pentru a se verifica aceste lucruri. Nu a fost văzută pe radarele MApN o dronă venind înspre această navă. Dincolo de aceste lucruri, e un element de o gravitate semnificativă atâta timp cât în apele teritoriale româneşti apar astfel de incidente", a declarat Miruţă, miercuri seară.