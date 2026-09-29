"Cine a ordonat participarea a trei generali ai Armatei României la audierea cetăţeanului Radu Miruţă, candidat la funcţia de ministru al Apărării Naţionale? În baza cărui temei şi cu ce misiune? Aceasta este întrebarea centrală a interpelării pe care am formulat-o astăzi şi pe care am adresat-o actualului ministru al Apărării Naţionale, Radu Miruţă. Pentru că există o distincţie esenţială: la momentul audierii din 28 septembrie, Radu Miruţă nu era ministrul Apărării Naţionale. Era cetăţeanul Radu Miruţă, nominalizat pentru ocuparea unei funcţii politice şi venit în faţa Comisiilor reunite pentru apărare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru a solicita avizul parlamentar. Cu toate acestea, la audierea sa au fost prezenţi trei ofiţeri cu grad de general", a scris Fifor pe Facebook, potrivit Agerpres.

Solicitare către MApN

El a adăugat că a solicitat MApN să precizeze cine sunt cei trei generali, cine a ordonat sau a aprobat prezenţa lor, în ce calitate oficială au participat, dacă au avut un ordin sau un mandat şi care a fost misiunea concretă încredinţată fiecăruia.

"Am solicitat să mi se spună dacă prezenţa lor a fost cerută oficial de comisiile parlamentare. Dacă Parlamentul nu a formulat o asemenea solicitare, atunci Ministerul Apărării trebuie să spună limpede cine a dat ordinul ca trei generali ai Armatei României să participe la audierea unui candidat pentru o funcţie politică. Şi mai există o chestiune care nu poate fi trecută sub tăcere. Vorbim despre trei generali ai Armatei României. Ofiţeri de asemenea rang cunosc legea, cunosc Statutul cadrelor militare şi cunosc foarte bine obligaţiile şi limitele pe care le presupune statutul de militar. Prin urmare, explicaţiile sunt necesare de la toţi cei implicaţi: cine a dat ordinul, care a fost temeiul acestuia şi în ce condiţii a fost executat? Am cerut inclusiv transmiterea, în măsura în care documentele nu sunt clasificate, a ordinelor, dispoziţiilor sau mandatelor care au stat la baza prezenţei celor trei generali", a afirmat acesta.

Fifor menţionează că "exercitarea unei funcţii publice nu este discreţionară", iar autoritatea funcţiei şi resursele unei instituţii fundamentale a statului nu pot fi folosite după bunul plac.

"Abuzul în exercitarea funcţiei înseamnă încălcarea legii. Iar dacă răspunsurile la această interpelare vor confirma că autoritatea funcţiei sau resursele Ministerului Apărării au fost folosite în afara cadrului legal în legătură cu audierea unui candidat pentru o funcţie politică, atunci avem o problemă care depăşeşte cu mult o simplă chestiune de protocol. Domnule Miruţă, şi pentru asemenea lucruri aţi primit aviz negativ din partea Comisiilor reunite pentru apărare. Pentru că, înainte de orice discurs despre conducerea Armatei României, există o regulă elementară: legea se respectă. De toată lumea. Chiar şi de USR-işti", a conchis deputatul PSD.