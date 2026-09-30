„După atâţia ani în care aţi fost la guvernare, după atâtea decizii pe care le-aţi luat doar dumneavoastră, veniţi astăzi şi spuneţi, cu domnul Grindeanu, mustind de aroganţă: «Tot noi, că fără noi nu se poate». Serios? Spitale încă nu avem suficiente. Armata, lăsată de prea mult timp fără dotări suficiente; un deficit uriaş, făcut de unii şi plătit de toţi; instituţii în care, prea des, relaţia bate competenţa; companii de stat care pierd bani, dar care întotdeauna găsesc bani pentru salariile şefilor; autorităţi locale care au pantofii mai scumpi decât salariile multor gospodării din comune... Asta nu este o moştenire de care să fiţi mândri. Asta este o factură pe care aţi emis-o dumneavoastră, de la PSD, şi ne cereţi tuturor să o achităm”, a spus el, în plenul reunit al Parlamentului.

Miruţă: Guvernul Mureşan propune o echipă „mult mai decentă”

Miruţă a adăugat că premierul desemnat Siegfried Mureşan propune o echipă de miniştri „mult mai decentă” decât propunerile formulate de PSD. De asemenea, programul de guvernare oferă „soluţii concrete” la problemele din România.

„Dacă aveţi alte soluţii, puneţi-le pe masă, apăraţi-le, argumentaţi-le şi veniţi cu ele în contrapartidă. Dar de 30 de ani nu aveţi astfel de soluţii. Despre asta ar trebui să fie votul de astăzi. Pentru că, dincolo de uşile acestui Parlament, este o Românie cu oameni care merg în fiecare dimineaţă la lucru, care plătesc taxe, care nu au beneficii de avioane private, de zboruri Nordis către Nisa sau, mai nou, dacă eşti ministru PSD al Muncii, către Mykonos”, a mai spus el.

Parlamentul votează programul de guvernare şi lista Executivului

Senatul şi Camera Deputaţilor s-au reunit miercuri în şedinţă comună pentru votul asupra programului de guvernare şi listei Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan.