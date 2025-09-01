PSD vrea introducerea plăţii CASS şi pentru ucrainenii din România: ”Este o abordare corectă”

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că PSD propune un amendament la pachetul fiscal care va fi asumat în Parlament, privind introducerea plăţii CASS şi pentru migranţi, în special ucrainenii care muncesc în România.

”Este o abordare, din punctul meu de vedere, echitabilă şi corectă. Adică, introducem CASS sau lărgim baza de impozitare pe toţi românii, care până acum erau scutiţi - şi pe mame, şi la pensii, şi în zona de veterani de război, iar acolo avem un amendament să scoatem şi la mame, şi la veterani de război acest CASS - dar, ce să vezi, migranţii sau ucrainienii, ca să le zicem, că ei sunt cei mai vizibili, că avem acest conflict la graniţă, erau scutiţi.

Mi se pare fair (corect - n.r.) faţă de poporul român să avem o abordare echitabilă faţă de toată lumea. Dacă tot am stabilit că se plăteşte CASS şi beneficiezi de aservicii de sănătate, atunci şi ucrainienii beneficiază de servicii de sănătate pentru sumele pe care le primesc de la statul român”, a spus Câciu, potrivit News.ro.

Întrebat câte persoane sunt în această situaţie, Câciu a precizat că, la acest moment, ”sunt în jur de 70.000 de persoane”, cei care au stat pe teritoriul României sau stau pe teritoriul României iar unii şi-au găsit de muncă şi atunci automat intră sub imperiul plăţii contribuţiilor.

Fostul ministru de Finanţe a menţionat că a auzit şi ceea ce au spus companiile româneşti legate a impozitului pe cifra de afaceri, iar discuţia a fost una cât se poate de corectă, în sensul că o ajustare a impozitului pe cifra de afaceri, a impozitului minim, poate avea loc într-un alt act normativ, în urma unei discuţii corecte cu mediul de afaceri, astfel încât să fie deduse din acel impozit, cheltuielile de investiţii, de exemplu, sau cheltuielile de stocuri, sau anumite cheltuieli de exploatare, care până acum nu erau deduse”.

El a precizat că atunci ”când vii şi pui povară fiscală pe toată lumea, pe mamele care vor plăti CASS, care cresc copii, pe pensionari, nu poţi să vii în acelaşi act normativ să creşti impozitul pe proprietate şi să spui că pe partea aceasta de afaceri mari scuteşti de impozit”.

”Discuţia despre ajustarea acestui impozit poate avea loc după această asumare şi, cu siguranţă, va avea loc cu firmele româneşti. Pe de altă parte, propunerea domnului ministru de Finanţe către afiliaţi cu nedeductibilitatea unor cheltuieli, am înţeles, e de sorginte americane, dar noi suntem în Uniunea Europeană. În Uniunea Europeană sunt alte tratate care funcţionează decât în Statele Unite, iar noi am propus ca aceste cheltuieli să fie nedeductibile către toate persoanele nerezidente. Vrem să fie deductibile? Îţi faci rezidenţă fiscală în România. (..) Dacă faci doar către afiliaţi, vă garantez că exportul de profit se va face către nerezidenţi”, a spus el. Adrian Câciu a cerut ANAF să prezinte public cât au încasat din impozitul minim pe cifra de afaceri.

