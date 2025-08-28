Cât vor crește impozitele pe proprietate. Două exemple date de premierul Bolojan. „Un impact direct asupra locuitorilor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va creşte baza de impozitare la impozitele pe proprietate - casă şi maşină - la persoanele fizice, menţionând că o bună parte din acest venit va rămâne autorităţilor locale.

„Un impact direct asupra locuitorilor României va fi creşterea impozitului pe proprietate la persoanele fizice. (...) Având în vedere această situaţie, angajamentele României şi analizele legate de impozitele pe proprietate la persoanele fizice, care se plătesc în România, am luat decizia să creştem baza de impozitare la impozitele pe proprietate la persoanele fizice”, a afirmat Bolojan, la Antena 3 CNN, întrebat ce măsuri mai are în vedere cu un impact direct asupra populaţiei, notează News.ro.

El a adăugat că această creştere de impozite la persoanele fizice „poate părea mare în procente, dar în termeni reali e oricum o creştere”.

„Nu mai plăteşti, să spunem, 100 lei, 120 de lei pentru o casă în zona de rural, plăteşti poate până în 200 lei. Va fi un venit care va fi colectat de autorităţile locale şi o bună parte va rămâne la autorităţile locale”, a precizat Bolojan.

Bolojan: Creșterea taxelor nu trebuie să finanțeze cheltuielile cu personalul instituțiilor

Şeful Executivului a explicat că aceste venituri nu trebuie să meargă pe cheltuielile de personal.

„De aceea, complementar, am venit cu un pachet prin care reducem numărul de angajaţi în administraţia locală, acolo unde s-a angajat prea mult. Şi banii încasaţi suplimentar din impozitele pe proprietăţi ale persoanei fizice, plus economiile la salarii care se vor face trebuie să se ducă în continuare la aceste investiţii. Altfel nu există capacitate financiară să fie continuate”, a explicat premierul.

El a mai arătat că tot cetăţenii trebuie să fie „principalii cenzori, care să analizeze cum se cheltuiesc aceşti bani şi să îl judece pe primarul respectivei localităţi ce se întâmplă cu banii pe care îi plătesc”.

Premierul a arătat că, pe lângă impozitul pe casă, va creşte şi cel pe maşina de capacitate mică.

„Pe o maşină de capacitate mică în România se plătea un impozit de 70 - 80 lei, deci undeva 10 - 15 euro impozit, care era venit la autoritatea locală. Acum, probabil că va fi 150 lei, deci va fi 30 de euro, dar aceşti bani sunt veniturile autorităţilor locale, sunt taxe care se încasează”, a adăugat Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că din 11,5 milioane de maşini din România 10,5 milioane sunt de capacitate mică şi plăteau o treime din totalul impozitului, iar un milion sunt de capacitate mare şi plăteau celelalte două treimi.

„Deci o maşină de capacitate mare plăteşte în România 700 euro - 800 euro, deci 3.000 - 4.000 lei”, a mai spus premierul.

Cât vor crește impozitele pe proprietate

Anul viitor, vom plăti mai mult la impozitul pe locuință anunță ministrul Finanțelor, iar autoritățile centrale și locale poartă deja negocieri pentru procentul de majorare.

Una dintre variantele discutate de guvern cu primarii este ca, în 2026, actualul sistem să fie păstrat ca măsură de tranziție, dar creșterea impozitelor să fie una pentru toată lumea, de 60-70%. Între timp, spune ministrul Finanțelor, se pregătește noul sistem de impozitare.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Impozitarea la nivel de valoarea de piață nu se poate aplica din 2026, dar nu înseamnă că nu vom lucra în 2026 pentru a termina munca care trebuia terminată până în 2023, respectivul soft, astfel încât din 2027 să putem să aplica o impozitare la valoarea de piață. Pentru 2026, va fi o creștere conform angajamentului deja asumat”.

Dacă impozitul ar crește cu 60%, un proprietar de apartament din București cu două camere ar plăti în plus 144 de lei, față de 240 de lei anul acesta. Iar pentru Iași, dacă s-ar aplica o majorare de 70%, proprietarul ar plăti cu 126 de lei mai mult față de cei 180 de lei de acum.

