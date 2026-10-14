Miercuri după amiază conducerea PSD a organizat o ședință la Vila Lac, unde au fost prezenți peste 100 de lideri social-democrați. Aceștia ar fi decis în unanimitate să-l susțină în Parlament pe premierul desemnat, asta în timp ce decizia de a propune miniștrii în viitorul executiv a fost adoptată cu doar opt abțineri, explică sursele Știrilor ProTV.

Viitorul Executiv ar urma să aibă 17 ministere și un post de vicepremier în același timp.

Ministerele PSD din guvernul Luca Niculescu:

Ministru al Afacerilor Interne și vicepremier: Marian Neacșu;

⁠Ministrul Apărării: Ștefan Radu Oprea

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: Florin Barbu;

⁠Ministrul Sănătății: Alexandru Rogobete;

Ministrul Justiției: Radu Marinescu;

⁠Ministrul Muncii: Petre-Florin Manole;

Ministrul Economiei: Daniel Zamfir;

Ministrul Dezvoltării: Alexandru Stoica;

⁠Ministrul Transporturilor: Ștefan Ovidiu Popa;

⁠Ministrul Mediului: Natalia Intotero;

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene: Mihai Ghigiu

Nicușor Dan ar fi amenințat partidele cu alegerile anticipate

Marți seară, surse din Administrația Prezidențială au transmis că președintele Nicușor Dan ia în calcul declanșarea alegerilor anticipate dacă Luca Niculescu nu trece de votul Parlamentului.

La opt zile după ce decretul de nominalizare a lui Luca Niculescu ca premier a ajuns în Monitorul Oficial, Nicușor Dan pune presiune pe partide și ar lua în calcul declanșarea alegerilor anticipate dacă partidele parlamentare nu vor ajunge la un consens care să ducă la învestirea unui nou executiv, arată sursele Știrilor ProTV.

Sursele din apropierea președintelui mai transmit că toate variantele sunt pe masă și subliniază că alegerile anticipate reprezintă cel mai la îndemână scenariu dacă criza politică se va prelungi după un al treilea vot eșuat în Parlament.

În ultimele cinci luni, de la demiterea guvernului Bolojan toate partidele parlamentare au transmis în diferite puncte ale crizei politice că își doresc organizarea alegerilor anticipate.