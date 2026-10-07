În interiorul partidului, demersul lui George Simion este considerat un joc politic. În ceea ce privește o suspendare anul viitor a președintelui României, PSD a spus că probabilitatea este una scăzută, au mai precizat aceleași surse pentru Știrile PRO TV.

Câțiva parlamentari social-democraţi au semnat pe listele AUR pentru suspendarea din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan, însă șeful PSD a transmis că aceștia nu vor fi sancţionaţi.

"V-am spus şi mai devreme, evident că există o nemulţumire în rândul membrilor şi simpatizanţilor PSD legată de nominalizarea făcută de preşedinte. După patru premieri de dreapta care au eşuat, era firesc că acest mandat să fie încredinţat PSD, partidul care a câştigat alegerile. De aici, probabil, şi reacţia unor parlamentari PSD. Însă, în acest moment, prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă, până la urmă, un Guvern stabil, care să schimbe direcţia de până acum şi, cum v-am spus şi mai devreme, care să relanseze economia şi să protejeze puterea de cumpărare a românilor", a explicat el, la sediul central al PSD, potrivit Agerpres.

Potrivit liderului PSD, nu doar parlamentarii partidului sunt nemulţumiţi de şeful statului, ci şi aleşii locali.

"Am discutat, nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar eu nu mă apuc să fac excluderi, cum fac alţii. Cum să fie sancţionaţi? Nu e vorba de aşa ceva", a transmis Sorin Grindeanu.

Primul deputat PSD care a anunțat că s-a alăturat apelului lansat de George Simion pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan a fost Lucian Morar.

Lucian Morar a spus că a decis să semneze în nume propriu tabelul șefului AUR și susține că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier adâncește nemulțumirile din PSD. Social-democratul critică inclusiv varianta intrării partidului la guvernare fără funcția de premier, avertizând că PSD ar risca să devină „sacul de box” al celorlalte partide.

Liderul AUR, George Simion, a cerut suspendarea președintelui Nicușor Dan și a anunțat că va pune la dispoziția parlamentarilor PSD tabelul pentru strângerea semnăturilor necesare inițierii procedurii.

„Nicușor Dan trebuie suspendat! Azi ofer tuturor parlamentarilor PSD tabelul pentru semnături. Scrieți-le și voi să semneze și să deblocăm Țara!”, a declarat liderul AUR pe pagina lui de Facebook.

Demersul pentru suspendarea șefului statului este susținut de AUR de mai multe luni. AUR a anunţat pe 6 august că a lansat platforma suspeND.ro prin care prezintă stadiul demersului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Pe platforma suspeND.ro s-au pronunţat pentru suspendare 119 parlamentari. Lor li s-au alăturat peste 409.000 de simpatizanţi AUR, pentru suspendarea preşedintelui fiind necesare 155 de semnături ale parlamentarilor.

Parlamentarii PSD care au semnat pe listele AUR pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan nu vor fi sancționați, a declarat marți Sorin Grindeanu.

Cum poate fi suspendat preşedintele României

Președintele României poate fi suspendat din funcție la solicitarea a o treime din numărul total al parlamentarilor și cu votul majorității aleșilor din Legislativ, dacă a încălcat Constituția.

Dacă trece de votul Parlamentului, în cel mult 30 de zile se organizează referendumul de demitere din funcție a șefului statului.

Pe durata suspendării din funcție, interimatul este asigurat de persoana care ocupă a doua funcție în stat, cea de președinte al Senatului, potrivit articolului 98 din Constituție.