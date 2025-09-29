Proiect de lege. Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi toți banii din Pilonul 2 de pensii. Ceilalți, doar 30%

29-09-2025 | 14:31
Un bolnav cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Așa prevede un amendament admis la proiectul de lege în comisia de buget-finanțe a Senatului.

În forma proiectului Guvernului, legea prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 - pilonul obligatoriu administrat privat - vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe opt ani.

În comisie au avut loc, luni, dezbateri aprinse la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate precum bolnavul oncologic ar trebui să beneficieze şi persoanele cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, bolilor rare, infecţiilor cu virusuri hepatice, infecţiei HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.

"Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară: excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă", a afirmat vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară Dan Armeanu, potrivit Agerpres, la prima dezbatere asupra acestui proiect, de săptămâna trecută, din Comisia senatorială de buget.

De ce s-a luat această decizie pentru bolnavii oncologici

Preşedintele Comisiei pentru muncă a Senatului, Maria Horga (PNL), a explicat, la dezbaterile de luni din comisie, că pentru amendamentul în favoarea bolnavilor oncologici s-a luat în considerare speranţa de viaţă mai scăzută a acestora.

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a apreciat că persoana care a contribuit la Pilonul 2 trebuie să decidă singură ce face cu banii săi şi a susţinut că are loc o discriminare între bolnavi oncologici şi bolnavi cu alte afecţiuni.

Senatorul Pace-Întâi România (PIR) Dorin Petrea, care a pledat, la rândul său, pentru aceeaşi facilitate de retragere unică a banilor din Pilonul 2 pentru toţi cei grav bolnavi, a spus că statisticile indică bolile cardiovasculare ca prima cauză de deces în România.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private şi raportul comun al Comisiilor de buget şi de muncă vor intra, luni, în dezbaterea plenului Senatului, ca prim for legislativ sesizat.

2025, al doilea cel mai bun an din istoria pensiilor private. ”Vrei să ai mai mult cu 400.000 de lei în cont?”

Sursa: Agerpres

Etichete: pensii, pilonul II,

Dată publicare: 29-09-2025 14:18

Pentru cei care nu aleg un anumit fond de pensii private Pilon 2, după angajare, repartizarea se face aleatoriu la unul din cele 7 fonduri de pe piață.

