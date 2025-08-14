Mesajul ASF pentru cei peste 8 milioane de români cu bani la Pilonul II. Problema „diferenței fundamentale”

ASF a revenit cu noi explicații asupra modului în care funcționează Pilonul II. Mesajul autorității vine în contextul în care a anunțat un proiect de reformă a pensiilor private care limitează suma care poate fi retrasă.

Pensiile private sunt „o sursă de venit regulată, lunară, care completează pensia de stat”. Pornind de la controversele și criticile pe care le-a generat proiectul de reformă a Pilonului II, mai ales limitarea retragerilor la doar 25% din suma totală, ASF adaugă faptul că nu este vorba despre un depozit bancar sau un cont de investiții care să permită retragerea cotizațiilor.

În plus, ASF vorbește despre o „diferență fundamentală” între depozitele bancare și Pilonul II. Astfel, plățile făcute din cel de al doilea au scopul de a asigura stabilitatea financiară în anii de după retragerea din viața profesională.

„Diferența fundamentală este că pensia are scopul de a asigura stabilitatea financiară pentru anii de după retragerea din activitate, protejându-te de riscul de a rămâne fără bani la vârste înaintate”, arată ASF.

ASF vrea reforma pensiilor private

Guvernul a discutat recent, în primă lectură, un nou proiect de lege care modifică modul de retragere a contribuțiilor acumulate în sistemul de pensii private. Astfel, cei 8,3 milioane de români cotizează nu își vor mai putea retrage toți banii și vor primi doar 25%, iar diferența, în tranșe lunare.

Până acum, la pensionare, românii își puteau retrage toți banii acumulați într-o singură tranșă dacă alegeau asta și nu optau pentru plăți eșalonate, pe o perioadă de maximum cinci ani.

Alexandru Petrescu, președintele ASF: „În momentul de față, încet ne îndreptăm, dar sigur, cu un vârf de sarcină 2030, într-o perioadă în care sute de mii de oameni vor întruni condițiile să iasă la pensie. Este astfel necesar, în prezent, adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii pentru a oferi participanților predictibilitatea și garanția reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure și pe termen lung.”

Există totuși o excepție. Cei care au în cont sume mici – sub echivalentul a 12 indemnizații sociale, adică sub 15.400 de lei – vor respecta regulile din prezent. O altă variantă este o pensie lunară pe viață.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













