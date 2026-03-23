”Principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România”. Primul ambasador american care aduce asta la București VIDEO

Alături de soția sa, Lori, de copiii Drew și Kelly, ambasadorul îl prezintă mândru și pe Gatsby, cățelul familiei, care apare, de altfel, și în celalalte înfățișări oficiale ale diplomatului. Darryl Nirenberg devine astfel primul ambasador american care își aduce și ”instalează” un cățel în misiunea diplomatică din România.

Noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, și-a prezentat luni familia și gândurile care îl însoțesc în misiunea diplomatică de la București, într-un videoclip postat de Ambasada SUA în țara noastră.

”Anul acesta este unul cu totul special. Statele Unite celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțare de fondatorii noștri, care definesc țara noastră, inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România. Lori și cu mine abia așteptăm să cunoaștem oameni din toată România și să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare”, spune Darryl Nirenberg în videoclipul postat de Ambasada SUA la București.

”Faceți cunoștință cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. În acest mesaj special de bun venit, transmis de la reședința sa, ambasadorul ne împărtășește povestea sa personală – de la tinerețea petrecută în zona rurală din New York, până la perioada în care a lucrat în Congresul SUA și nu numai” - se arată și în prezentarea făcută de Ambasada SUA.

”Onorăm valorile noastre comune de tradiție”

”Misiunea sa este clară:

Consolidarea parteneriatului strategic, prin securitate și independență energetică.

Extinderea legăturilor economice care aduc beneficii atât lucrătorilor americani, cât și celor români.

Consolidarea legăturilor dintre oameni, care au unit națiunile noastre de generații întregi.

Privind spre viitor, onorăm valorile noastre comune de tradiție, moștenire și succes câștigat cu greu.

Bine ați venit în România, domnule ambasador!”, se mai spune în prezentarea făcută de reprezentanța diplomatică americană de la București.