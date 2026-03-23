Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”
Criză pe piața carburanților. Guvernul va adopta o ordonanță de urgență „pentru protejarea economiei și a populației”

"Principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România". Primul ambasador american care aduce asta la București VIDEO

Stiri Politice
Us ambassador to romania darryl nirenberg freedom250 reception bridgeusa

Noul ambasador american în România, Darryl Nirenberg, și-a prezentat luni familia și gândurile cu care preia această misiune. În premieră, un ambasador american își aduce și cățelul în România. 

autor
Cristian Anton

Noul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, și-a prezentat luni familia și gândurile care îl însoțesc în misiunea diplomatică de la București, într-un videoclip postat de Ambasada SUA în țara noastră.

Alături de soția sa, Lori, de copiii Drew și Kelly, ambasadorul îl prezintă mândru și pe Gatsby, cățelul familiei, care apare, de altfel, și în celalalte înfățișări oficiale ale diplomatului. Darryl Nirenberg devine astfel primul ambasador american care își aduce și ”instalează” un cățel în misiunea diplomatică din România.

Anul acesta este unul cu totul special. Statele Unite celebrează aniversarea a 250 de ani de la fondarea națiunii noastre. Este un moment care ne îndeamnă să reflectăm asupra principiilor durabile enunțare de fondatorii noștri, care definesc țara noastră, inclusiv respectul pentru libertățile fundamentale, principii pe care le împărtășim cu mândrie alături de România. Lori și cu mine abia așteptăm să cunoaștem oameni din toată România și să învățăm de la voi și să consolidăm prietenia durabilă dintre cele două popoare”, spune Darryl Nirenberg în videoclipul postat de Ambasada SUA la București.

Faceți cunoștință cu Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. În acest mesaj special de bun venit, transmis de la reședința sa, ambasadorul ne împărtășește povestea sa personală – de la tinerețea petrecută în zona rurală din New York, până la perioada în care a lucrat în Congresul SUA și nu numai” - se arată și în prezentarea făcută de Ambasada SUA.

”Onorăm valorile noastre comune de tradiție”

Misiunea sa este clară:

Consolidarea parteneriatului strategic, prin securitate și independență energetică.

Extinderea legăturilor economice care aduc beneficii atât lucrătorilor americani, cât și celor români.

Consolidarea legăturilor dintre oameni, care au unit națiunile noastre de generații întregi.

Privind spre viitor, onorăm valorile noastre comune de tradiție, moștenire și succes câștigat cu greu.

Bine ați venit în România, domnule ambasador!”, se mai spune în prezentarea făcută de reprezentanța diplomatică americană de la București.

Primul mesaj pentru România al noului ambasador al SUA, Darryl Nirenberg: Mă angajez să promovez agenda ”America First”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: ambasada SUA, ambasador, cățel, mesaj,

Dată publicare:

Citește și...
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Martie 2026

44:51

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Martie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 7

21:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

