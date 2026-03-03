Război în Iran, ziua a patra. Israelul anunţă că a atacat preşedinţia şi Consiliul de Securitate de la Teheran
Cine este Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA în România. Este primit oficial la Palatul Cotroceni

Noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, își începe oficial mandatul prin prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan, astăzi, la ora 14:00, la Palatul Cotroceni.

Diplomatul american a depus jurământul la sfârșitul lunii februarie 2026.

Nominalizat de președintele Donald Trump în mai 2025, Darryl Nirenberg a fost confirmat oficial de Senatul american în decembrie 2025.

Pe 19 noiembrie, la audierea sa în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, Darryl Nirenberg spunea că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, potrivit Agerpres.

"România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă", a declarat el.

Ambasada SUA: ”În perioada următoare ne vom concentra pe întărirea cooperării în domeniul apărării”

”În perioada următoare, ne vom concentra pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei”, a anunțat Ambasada SUA în România.

Darryl Nirenberg are o experiență de peste 40 de ani în politica externă

Cu o experiență de peste 40 de ani în politica externă și dreptul comerțului internațional, Nirenberg a lucrat ca partener într-o firmă de avocatură de top din Washington (Steptoe), unde s-a specializat în relații cu Congresul, agențiile federale și Casa Albă - potrivit prezentării oficiale de pe site-ul Departamentului de Stat al SUA.

Darryl Nirenberg este un avocat cu peste 40 de ani de experiență în domeniul politicii externe și al dreptului comercial internațional. Și-a început cariera ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și ca membru al personalului profesional al Comisiei pentru agricultură a Senatului. Apoi s-a alăturat personalului Comisiei pentru relații externe a Senatului, unde a lucrat în perioada căderii Zidului Berlinului și a Revoluției din România, mai întâi ca membru al personalului profesional și, ulterior, ca consilier al minorității și director adjunct al personalului minorității.

Și-a încheiat mandatul la Capitol Hill în funcția de șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, inclusiv în perioada în care senatorul era președinte al Comisiei pentru relații externe.

După o carieră de 14 ani ca membru al personalului Senatului, domnul Nirenberg a intrat în sectorul privat, practicând mai întâi la Patton Boggs LLP, unde, după doi ani ca asociat, a devenit partener. După aproape două decenii în cadrul firmei, s-a alăturat Steptoe LLP ca partener, unde practică în prezent. Experiența vastă a domnului Nirenberg în domeniul legislativ și al politicii externe, combinată cu succesul său demonstrat în conducerea echipelor în medii complexe, îl fac un candidat bine calificat pentru funcția de ambasador al Statelor Unite în România.

Domnul Nirenberg a absolvit cu laude Universitatea Colgate. A obținut diploma de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, studiind seral în timp ce lucra în Senat, finanțându-și singur studiile. De două decenii este implicat în sportul pentru tineret, antrenând echipe de baseball și fotbal pentru tineri și făcând parte din consiliile de administrație ale Arlington Little League, Northern Virginia Ice Dogs și Mid-Atlantic Chapter of the Positive Coaching Alliance. De asemenea, este mentor în cadrul programului de dezvoltare antreprenorială Thought into Action al Universității Colgate” - arată sursa citată.


