Un analist a avertizat că navele și asiguratorii vor avea nevoie de semnale pozitive suplimentare înainte de a relua traficul pe această cale navigabilă vitală, relatează CNN.

„Armistiţiul este un prim pas necesar, dar nu înseamnă că transportul comercial se va normaliza imediat pe rutele de trafic internaţionale din strâmtoare”, a declarat Charlie Brown, consilier principal pentru Dark Fleet Tracking la United Against Nuclear Iran şi fost ofiţer al Marinei SUA.

„Armatorii aşteaptă în continuare îndrumări oficiale din partea canalelor de securitate navală, a statelor de pavilion şi, mai ales, a asiguratorilor de riscuri de război maritim înainte de a trimite navele înapoi în strâmtoare”, a adăugat Brown.

„Adevăratul semnal de urmărit îl reprezintă «pionierii» – primele nave dispuse să testeze ruta. Dacă aceste tranzite se vor desfăşura în siguranţă, încrederea se va consolida rapid, iar grupul mai larg care adoptă o atitudine de aşteptare va urma după aceea”, a subliniat expertul.

Taxe pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz în perioada de încetare a focului

De la începutul războiului, Iranul a atacat cel puţin 19 nave în apropierea Strâmtorii Ormuz, care leagă Golful Persic de Golful Oman.

Blocarea căii navigabile timp de aproape şase săptămâni a sufocat aprovizionarea cu ţiţei către restul lumii şi a afectat pieţele globale.

Miercuri dimineaţă, ministrul de externe al Iranului a declarat că „trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă prin coordonarea cu forţele armate iraniene”.

Iranul şi Omanul vor percepe taxe navelor care trec prin strâmtoare în perioada de încetare a focului, a declarat agenţia de ştiri semi-oficială iraniană Tasnim.