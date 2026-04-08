Producția a încetinit în marile state producătoare de petrol din Orientul Mijlociu, iar aceasta nu poate fi reluată instantaneu, astfel că vor exista în continuare probleme de aprovizionare, notează Sky News.

Acesta este probabil motivul pentru care nu am văzut scăderi mai mari. De asemenea, ar putea conta faptul că, după săptămâni de anunțuri ale administrației Trump privind încheierea războiului, unii sunt sceptici în privința celui mai recent anunț.

Prețurile rămân ridicate. Înainte ca SUA și Israel să înceapă atacurile, petrolul era în jur de 72 de dolari. Prețul mediu de anul trecut a fost de 69 de dolari. Este o veste bună, dar nu există încă un motiv major de sărbătoare.

În schimb, piețele bursiere asiatice sunt în euforie. Toți indicii majori de pe continent sunt în creștere, cu exemple precum principalul indice bursier din Coreea de Sud, Kospi, care a urcat spectaculos cu 7%. Indicele Nikkei din Japonia a crescut cu un impresionant 5%. Ambele state depind puternic de importurile din Orientul Mijlociu și au fost afectate de achiziții în panică pe fondul temerilor privind penuria.

Piața energiei, dependentă de negocierile SUA-Iran

Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare în energie la MST Financial, a declarat că pauza de două săptămâni oferă „o ieșire de moment pentru ultimatumul prea bombastic al lui Trump, dar nu și pentru piețele petroliere sau pentru război”, conform The Guardian.

El a mai declarat că este puțin probabil ca producția de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), oprită în prezent, să fie reluată până când nu va exista mai multă încredere într-un armistițiu durabil.

Kavonic a explicat: „Un armistițiu de două săptămâni ar permite eliberarea unei părți din petrolierele și transporturile de GNL blocate în strâmtoarea Hormuz către piețe, oferind o ușoară relaxare a presiunii în luna mai. Nu înseamnă însă o creștere a producției, ci doar deblocarea stocurilor aflate pe mare.”

Charu Chanana, strateg-șef de investiții la Saxo, a subliniat că testul decisiv este dacă negocierile continuă să avanseze și dacă asiguratorii și operatorii de petroliere își recapătă suficientă încredere pentru ca traficul prin Hormuz să revină la normal.

Prashant Newnaha, strateg senior la TD Securities din Singapore, a avertizat că o nouă escaladare nu poate fi exclusă, „dar piețele tratează acest armistițiu ca fiind unul credibil, iar toate părțile implicate îl vor prezenta drept o victorie majoră”.

„Pe termen mai lung, prețurile petrolului nu vor reveni la nivelurile de dinaintea războiului, ceea ce va menține inflația ridicată ca temă centrală pentru piețe”, a adăugat el.

Mai devreme, marți, bursele americane au avut fluctuații puternice în timpul ședinței de tranzacționare.