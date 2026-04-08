SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, care include redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Trump a spus că acordul de încetare a focului a fost condiţionat de acceptul Iranului vizând redeschiderea Strâmtorii Ormuz, vitală din punct de vedere strategic. Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului vorbeşte despre ”o mare victorie” şi anunţă că armata sa va coordona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului. Conform premierului pakistanez, armistiţiul include şi Libanul.

„Pe baza discuţiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif şi cu mareşalul Asim Munir, din Pakistan, şi în urma solicitării acestora de a amâna forţa distructivă care urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistiţiu de ambele părţi!”, a scris Trump pe Truth Social.

„Motivul este că ne-am atins şi am depăşit deja toate obiectivele militare şi suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul şi PACEA în Orientul Mijlociu”, a mai scris Trump.

„Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului şi credem că reprezintă o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de divergenţă din trecut au fost convenite între Statele Unite şi Iran, dar perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi încheierea acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, ca preşedinte, şi reprezentând totodată ţările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de soluţionare”, a adăugat el.

Anunţul Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului

Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a publicat un comunicat în care precizează că planul în 10 puncte al Iranului „pune accent pe chestiuni fundamentale”, precum „tranzitul reglementat prin Strâmtoarea Hormuz, sub coordonarea Forţelor Armate ale Iranului”.

Această măsură ar conferi Iranului „un statut economic şi geopolitic unic”, se arată în comunicat.

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Aragachi, a declarat că, pe durata celor două săptămâni, tranzitul sigur prin Strâmtoarea Ormuz „va fi posibil prin coordonare cu Forţele Armate ale Iranului şi ţinând cont de limitările tehnice”.

Aragachi şi-a exprimat, de asemenea, recunoştinţa faţă de prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, şi faţă de şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, pentru că l-au îndemnat pe Trump să implementeze un armistiţiu.