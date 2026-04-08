Mircea Lucescu a fost supus unor investigații imagistice complexe.

Corespondent PROTV: „Din păcate, imaginile computerului tomograf arată multiple semne de accidente vasculare cerebrale ischemice - asta însemnă că o parte a creierului nu a mai fost oxigenată, dar și focare de trombembolism pulmonar. Practic mai multe cheaguri de sânge au ajuns în plămâni și blochează circulația sângelui''

Cu alte cuvinte, problemele de coagulare a sângelui nu i-au afectat doar inima, ci şi creierul şi plămânii.

Mircea Lucescu era internat de duminica trecută la Spitalul Universitar din Capitală. A fost adus acolo după ce i s-a făcut rău în baza sportivă de la Mogoşoaia în timpul unei şedinţe tehnice.

Hackerii ruși au folosit routere pentru spionaj global. Ar fi fost compromise mii de organizații

În urma investigațiilor, marţi i-a fost montat un defibrilator cardiac. În timpul săptămânii trecute s-a simţit bine, iar medicii voiau să îl externeze vinerea trecută.

Însă la EKG s-au văzut semne de infarct, aşa că au intrat cu el în sală. Coronarografia a arătat ca un stent pus în trecut era blocat cu un cheag de stage, aşa că intevenționiștii i-au pus un stent nou.

Starea fostului selecţioner s a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unor aritmii severe. A intrat în stop cardio respirator și a fost resucitat, însă medicii i au transferat la ATI şi i-au indus coma, în încercarea de a-l stabiliza.

Din păcate, starea lui Mircea Lucescu a fost prea gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic.