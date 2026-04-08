Mircea Lucescu a fost supus unor investigații imagistice complexe.

Corespondent PROTV: „Din păcate, imaginile computerului tomograf arată multiple semne de accidente vasculare cerebrale ischemice - asta însemnă că o parte a creierului nu a mai fost oxigenată, dar și focare de trombembolism pulmonar. Practic mai multe cheaguri de sânge au ajuns în plămâni și blochează circulația sângelui''

Cu alte cuvinte, problemele de coagulare a sângelui nu i-au afectat doar inima, ci şi creierul şi plămânii.

Mircea Lucescu era internat de duminica trecută la Spitalul Universitar din Capitală. A fost adus acolo după ce i s-a făcut rău în baza sportivă de la Mogoşoaia în timpul unei şedinţe tehnice.

În urma investigațiilor, marţi i-a fost montat un defibrilator cardiac. În timpul săptămânii trecute s-a simţit bine, iar medicii voiau să îl externeze vinerea trecută.

Însă la EKG s-au văzut semne de infarct, aşa că au intrat cu el în sală. Coronarografia a arătat ca un stent pus în trecut era blocat cu un cheag de stage, aşa că intevenționiștii i-au pus un stent nou.

Starea fostului selecţioner s a agravat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unor aritmii severe. A intrat în stop cardio respirator și a fost resucitat, însă medicii i au transferat la ATI şi i-au indus coma, în încercarea de a-l stabiliza.

Din păcate, starea lui Mircea Lucescu a fost prea gravă, iar medicii nu au mai putut face nimic.