''O victorie totală și completă. 100%. Nu există niciun dubiu legat de asta'', a spus liderul de la Casa Albă într-un scurt interviu după anunțarea acordului.Trump nu a dorit să spună dacă revine la amenințările sale inițiale de a distruge centralele electrice și podurile din Iran dacă acordul ar eșua.

''Va trebui să așteptați pentru a vedea'', a declarat Donald Trump pentru agenția de presă franceză.

Totuși, el a dat asigurări că problema uraniului iranian ar fi ''perfect reglată''. Acest subiect este un punct esențial al conflictului, Washingtonul subliniind că Iranul nu va putea să dezvolte arma nucleară.

''Această chestiune va fi perfect reglată, altfel nu aș fi acceptat'', a insistat președintele american, fără a face alte precizări legat de acest subiect.

El a adăugat că în opinia sa China a încurajat Iranul să se așeze la masa negocierilor pentru a încheia un acord de încetare a focului cu Washingtonul.

Trump urmează să se deplaseze în luna mai la Beijing pentru a se întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping.