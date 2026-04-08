Vizita vine la o zi după ce Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul.

„Vine să mă vadă miercuri, după cum știți. E un tip formidabil. Secretarul general e grozav", a declarat luni Trump, care în paralel i-a criticat aspru pe europeni pentru refuzul de a sprijini SUA și Israelul în ofensiva împotriva Iranului. Rutte va fi primit și de secretarul de stat Marco Rubio și de secretarul apărării Pete Hegseth, arată news.ro.

Potrivit unui responsabil NATO, vizita era programată „de mult timp" și are ca scop „să profite de succesul summitului NATO de la Haga" de anul trecut, când statele membre s-au angajat, sub presiunea lui Trump, să-și majoreze semnificativ cheltuielile militare. Cu toate criticile repetate ale președintelui american la adresa Alianței, relația personală cu Rutte rămâne cordială, iar secretarul general va încerca să folosească acest canal pentru a tempera atacurile lui Trump.