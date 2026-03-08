Poliția norvegiană caută „unul sau mai mulți potențiali autori" și nu exclude ipoteza unui act terorist relatează AFP, preluat de Agerpres.

„Trebuie să rămânem deschiși la alte cauze"

„O ipoteză este că a fost vorba de un act terorist, dar nu ne concentrăm exclusiv pe această pistă", a declarat Frode Larsen, șeful unității de investigații, pentru NRK. Explozia a avut loc în jurul orei 01:00 (00:00 GMT). Imaginile media arată cioburi de sticlă în zăpadă, crăpături pe ușa de sticlă și urme negre pe sol.

Anchetatorii au examinat locul faptei peste noapte, iar echipe cu câini, drone și elicoptere au fost desfășurate pentru căutarea suspecților.

Reacții oficiale și contextul de securitate

Incidentul a fost calificat drept „inacceptabil" de ministrul de externe Espen Barth Eide, care a precizat că este în contact cu ministrul justiției și cu însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Eric Meyer. Cazul este investigat de poliție și de serviciile de securitate internă (PST).

Nivelul de amenințare în Norvegia rămâne la trei pe o scară de cinci din noiembrie 2024, a declarat purtătorul de cuvânt al PST, Martin Bernsen. El a refuzat să comenteze dacă existaseră amenințări precedente împotriva intereselor americane.

Explozia survine în contextul în care ambasadele SUA din Orientul Mijlociu sunt în alertă maximă din cauza ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului, lansată pe 28 februarie. Mai multe misiuni diplomatice americane din regiune au fost ținta atacurilor iraniene.