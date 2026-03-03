Cu ajutorul ambasadorului, țara noastră poate să avanseze în proiectele comune, mai ales în domeniul securității.

„Domnule Președinte, permiteți-mi să vă prezint scrisorile de acreditare prin care Donald J. Trump, Președintele Statelor Unite ale Americii, mă acreditează în calitate de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România.”

Noul ambasador american Darryl Nirenberg a fost propus dupa ce Kathleen Kavalec, fosta ambasadoare, numită de Joe Biden, și-a încheiat misiunea.

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România: ”Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă. Mă angajez să promovez agenda "America First" a președintelui Trump și să contribui la consolidarea unei Americi mai puternice, mai sigure și mai prospere.”

Avocat de profesie, Darryl Nirenberg are peste 40 de ani de experiență în politica externă și dreptul comerțului internațional. A deținut mai multe funcții în Senat, inclusiv în Comisiile pentru agricultură și pentru relații externe. La Cotroceni, noul ambasador a fost venit cu soția sa, fiica unui fost senator republican de Nevada.

Nicușor Dan și noul ambasador, împreună cu echipele de consilieri au avut o discuție în biblioteca de la Palatul Cotroceni.

Prin buna sa relație cu republicanii de peste Ocean, inclusiv cu președintele Donald Trump, noul ambasador ar putea avea un rol important în organizarea vizitei oficiale la Casa Albă pe care administrația prezidențială de la noi o pregătește și care și-ar dori să aibă loc în această primăvară.

Înainte de vizită, însă, un grup de lucru format din reprezentanți ai mai multor instituții de la noi, condus chiar de către șeful statului, lucrează la mai multe proiecte economice la care cele două țări să coopereze - și pe care Nicușor Dan să le propună părții americane în cadrul vizitei.