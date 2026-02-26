”Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic şi durabil dintre Statele Unite şi România”, anunţă Ambasada SUA la Bucureşti.

El îşi va prelua oficial funcţia după prezentarea scrisorilor de acreditare preşedintelui României.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, în 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti.

”Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

Nirenberg a fost nominalizat oficial în 18 iunie 2025, iar în 19 decembrie a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite.

”Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis atunci Ambasada SUA la Bucureşti.