Preşedintele Donald Trump a anunţat, miercuri, că SUA vor "ajuta la fluidizarea traficului în strâmtoarea Ormuz", la doar câteva ore după ce a anunţat un armistiţiu de două săptămâni între SUA şi Iran, condiţionat de "DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ" a acestei căi navigabile critice.

”Vor fi multe acţiuni pozitive! Se vor face bani mulţi”, a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social, imediat după miezul nopţii.

”Iranul poate începe procesul de reconstrucţie. Vom încărca provizii de tot felul şi vom sta pe acolo doar pentru a ne asigura că totul merge bine. Sunt încrezător că aşa va fi”, a adăugat preşedintele american.

Trump a sărbătorit, de asemenea: ”O zi importantă pentru pacea mondială! Iranul doreşte acest lucru, s-au săturat! La fel şi toţi ceilalţi!”

Anterior, ministrul de Externe al Iranului, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că trecerea în siguranţă prin Strâmtoarea Ormuz pe durata celor două săptămâni ”va fi posibilă prin coordonarea cu forţele armate iraniene şi ţinând seama de limitările tehnice”.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece de obicei 20% din petrolul mondial, s-a blocat în mare parte de la începutul războiului.

Trump a sugerat anterior posibilitatea unui control comun al strâmtorii de către SUA şi Iran, declarând pentru CNN luna trecută: ”Va fi controlată în comun. Eu şi ayatollahul, oricine ar fi ayatollahul, oricine ar fi următorul ayatollah.”