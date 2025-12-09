Prima ședință a conducerii PSD, după eșecul de la alegerile din Capitală. Urmează un nou test pentru coaliția de guvernare

09-12-2025 | 07:16
lideri psd
Inquam Photos / George Calin

Biroul Permanent Naţional al PSD se reuneşte marţi, la ora 10.00, în prima şedinţă după eşecul de la Primăria Capitalei, unde candidatul Daniel Băluţă a terminat pe locul trei.

Aura Trif

Social-democraţii şi-au exprimat în ultima vreme nemulţumirile legate de situaţia din coaliţia de guvernare şi au anunţat că propunerile lor pentru relansare economică trebuie luate în calcul şi adoptate de Executiv. În plus, au criticat modul în care ministrul USR Diana Buzoianu a gestionat criza apei potabile în judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

Discuţiile din conducerea PSD vin în contextul eşecului înregistrat de Daniel Băluţă, candidatul formaţiunii, la alegerile locale pentru Primăria Capitalei, acesta poziţionându-se pe locul trei, după Ciprian Ciucu şi Anca Alexandrescu.

Test pentru coaliție

De asemenea, coaliţia se pregăteşte pentru un test, după ce Opoziţia a depus o moţiune de cenzură, în Parlament, care urmează să fie supusă votului lunea viitoare.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă crede că vor fi parlamentari ai coaliţiei care ar putea vota moţiunea de cenzură care va fi prezentată luni în Parlament şi a afirmat: ”Nu pot să răspund numele altor parlamentari decât, în principiu, în numele parlamentarilor PSD. Eu nu pot să râspund în numele celor de la USR sau UDMR. Eu nu cred aşa ceva. Cred că coaliţia trebuie să meargă mai departe”.

nicusor dan
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

Şi premierul Ilie Bolojan declara că soliditatea acestei coaliţii va fi testată atunci când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură, el arătând că se bazează pe faptul că toate partidele din coaliţie sunt responsabile şi recunosc faptul că este nevoie de stabilitate politică.

PSD a câştigat, în urma alegerilor de duminică, în 12 dintre cele 14 unităţi administrativ-teritoriale unde s-a organizat scrutinul. A pierdut, însă, alegerile în Bucureşti, cursa pentru primar general fiiind câştigată de candidatul PNL, Ciprian Ciucu.

Candidatul PSD, Daniel Băluţă, s-a clasat pe poziţia a treia, un rezultat despre care preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a apreciat că nu are cum să fie o victorie, chiar dacă diferenţa dintre locul 2 şi 3 a fost de puţin peste 8.400 de voturi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 09-12-2025 07:16

Reacția socialiștilor europeni după eșecul PSD din alegerile pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis de PES
Reacția socialiștilor europeni după eșecul PSD din alegerile pentru Primăria Capitalei. Mesajul transmis de PES

Partidul Socialiştilor Europeni (PES) a transmis, luni, un mesaj pentru PSD, în care apreciază că rezultatele votului de duminică ”reflectă încrederea alegătorilor în munca constantă desfăşurată la nivel local şi naţional”.

Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat"
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

Înfrângerea usturătoare din Capitală, îndulcită cu succesul din țară. PSD a câștigat 10 din 12 primării
Înfrângerea usturătoare din Capitală, îndulcită cu succesul din țară. PSD a câștigat 10 din 12 primării

Deși la București au pierdut, în restul țării, 10 din 12 primari nou-aleși sunt din PSD. Doar în Sibiu a câștigat un primar de la PNL, iar în Ialomița, unul independent.

