Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost citită în Parlament. Când va fi votul

Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare" a fost prezentată, luni, în plenul reunit al Parlamentului, de senatorul Ninel Peia.

Şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, care a anunţat că şi-au înregistrat prezenţa 236 de parlamentari din totalul de 463.

Dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură va avea loc lunea următoare, pe 15 decembrie.

Ce prevede moțiunea

Moţiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare", iniţiată de Grupul parlamentar PACE - Întâi România şi susţinută de AUR, a fost depusă la Parlament vineri.

În moţiune se cere demisia "Guvernului progresist" condus de Ilie Bolojan, pe motiv că "a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică - toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn".

"Cetăţenii plătesc preţul, iar Guvernul continuă să confunde austeritatea cu eficienţa, iar shopping-ul extern cu dezvoltarea naţională. România nu mai poate tolera această combinaţie toxică de incompetenţă şi indiferenţă. Prin urmare, solicităm Parlamentului să ia act de eşecul Guvernului şi să adopte măsurile constituţionale corespunzătoare - mai precis demiterea Cabinetului Bolojan. Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale şi politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care serveşte interesele naţionale, nu pe cele ale comodităţii politice sau ale afacerilor comandate de interese străine. Această moţiune este un apel la demnitate, la responsabilitate şi la schimbare. Pentru România care munceşte, care speră şi care refuză să mai fie călcată în picioare, votaţi moţiunea de cenzură, votaţi demiterea Guvernului progresist Bolojan", se arată în textul moţiunii de cenzură, semnat în numele iniţiatorilor de chestorul Senatului Ninel Peia.

Potrivit documentului, "dezastrul de la Paltinu nu e un accident, ci o fotografie fidelă a guvernării Bolojan - un ministru progresist a decis să golească un baraj întreg chiar în plin cod meteorologic cu risc hidrologic".

"Ca să fie drama completă, golirea s-a făcut fără nicio sursă alternativă de apă şi cu rezervoarele deja goale. Captarea din straturile cele mai joase ale lacului a transformat apa într-un soi de nămol industrial, iar staţia de epurare Voila, care nu e dotată pentru turbiditate extremă, a cedat. Şi toate acestea fără un plan de lucrări etapizat, concret şi logic", se arată în moţiune.

"Guvernul s-a specializat, cu o consecvenţă demnă de cauze mai bune, în a lucra împotriva propriului popor", susţin semnatarii moţiunii.

Ei menţionează că "Guvernul Bolojan a decis să continue tradiţia guvernărilor precedente, supra-îndatorarea, datoria publică ajungând în august 2025 la aproape 1.085 de miliarde de lei, adică 59,7% din PIB, cu 90 de miliarde mai mult decât la începutul anului".

În opinia iniţiatorilor, mediul de afaceri a ajuns "inamic" pentru Guvern cu peste 11.000 de firme în insolvenţă în primele 10 luni şi 32% dintre IMM-uri "incapabile să îşi plătească taxele", în timp ce companiile de stat risipesc fonduri fără oprire.

Conform parlamentarilor semnatari, "guvernarea progresistă se face cu uşa închisă, iar sindicatele, părinţii, comunităţile sunt ignorate cu o aroganţă supremă", rezultatul generând "un sistem segregar, cu infrastructură de secol XIX, cu toalete în curte, şcoli neconsolidate, mascate de o finanţare mincinoasă".

"Administraţia publică locală este coloana vertebrală a statului funcţional. Guvernul progresist Bolojan a tratat această structură cu dispreţ tehnocratic, ca pe o piesă de mobilier ce poate fi mutată oricum fără consecinţe. Reducerea agresivă a personalului din primării şi instituţii locale nu a fost nici analizată, nici pilotată, nici consultată. A fost impusă. (...) În loc să eficientizeze administraţia, Guvernul a destabilizat-o. În loc să aducă echilibru, a provocat haos", se susţine în moţiune.

Potrivit documentului, "apărarea ţării este un pilon strategic al oricărui stat şi nimeni nu contestă necesitatea modernizării militare, dar a transforma bugetul apărării într-o vacă de muls, imună la orice verificare, în timp ce educaţia, sănătatea şi administraţia publică sunt puse pe regim de înfometare, aceasta nu mai este politică de stat, ci sacrificiu naţional".

"Guvernul progresist Bolojan a împins România într-o direcţie periculoasă, în timp ce noi tăiem salariile asistenţilor sociali, în timp ce reducem personalul medical, în timp ce comasăm şcoli, alocăm miliarde pentru achiziţii militare făcute fără transparenţă şi fără componentă de transfer tehnologic real în industria naţională. Cu alte cuvinte, plătim avioane din afară, plătim tancuri din afară, plătim rachete din afară, iar economia internă rămâne cu mâna întinsă. Dacă România investeşte în apărare, atunci aceste investiţii trebuie să genereze şi dezvoltare internă, uzine româneşti, locuri de muncă româneşti, tehnologii româneşti, capacităţi de producţie româneşti. (...) România devine astfel nu partener strategic, ci client strategic. (...) Apărarea naţională începe cu apărarea demnităţii şi funcţionalităţii societăţii. România merită un guvern care serveşte România", subliniază semnatarii moţiunii de cenzură.

