PSD a pierdut Capitala pentru a treia oară consecutiv. Grindeanu încearcă să acopere eșecul cu succesul lui Ciolacu

Liderii PSD au evitat, duminică seară, să facă declarații pe măsură ce numărătoarea voturilor îl plasa pe candidatul lor, Daniel Băluță, pe locul trei.

Abia după miezul nopții, Sorin Grindeanu a încercat să scoată în evidență victoriile din alte localități și în principal pe cea a lui Marcel Ciolacu, la Buzău. Nici cei de la USR nu au avut motive de bucurie, dar cu toate acestea nu pleacă nimeni din conducere, deocamdată, după scorul sub așteptări obținut de Cătălin Drulă.

Și după aceste alegeri rămâne o enigmă cum reușesc unii candidați independenți să adune mii de semnături, dar să fie votați doar de familie.

Corespondent PRO TV: „La PSD s-au tras obloanele, după o nouă înfrângere la alegerile pentru Primăria București. Este pentru a treia oară la rând când social-democrații pierd lupta pentru postul de edil al Capitalei. De această dată, înfrângerea este și mai usturătoare. Asta pentru că Daniel Băluță a terminat abia pe locul 3”.

Fără scenă, ecrane uriașe, lumini orbitoare sau boxe din care să răsune numărătoarea inversă până la aflarea rezultatelor, curtea goala și întunecată de la PSD prevestea un dezastru.

Sediul PSD a fost sub un val de tăcere aproape întreaga zi. Mai marii din partid s-au refugiat la etajul 1, până la afișarea primelor rezultate.

Iar când au venit procentele, au refuzat să răspundă la întrebări.

De altfel, la jumătate de oră după afișarea exit-poll-urilor, Daniel Băluță a ieșit pe ușa din spate a sediului, sub pretextul că merge să supravegheze numărare voturilor din secții. Și nu s-a mai întors. Târziu, în noapte, el și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook.

La 120 de kilometri distanță, la Buzău, era însă festival. Fostul premier, Marcel Ciolacu a devenit noul șef de județ.

Marcel Ciolacu, președintele ales al CJ Buzău: „Mulțumesc buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat”.

La miezul nopții, de la București, președintele partidului Sorin Grindeanu a ieșit să-l felicite pentru rezultat care în opinia sa ar contrabalansa înfrângerea din Capitală.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Un rezultat care arată că PSD continuă să conducă în fiefurile pe care d-voastră și noi le consideram deja fiefuri PSD. Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București. Îl felicit pe Daniel Băluță, de asemenea, pentru faptul că a dus o campanie corectă”.

Ba chiar a găsit și un motiv de laudă. Victoriile din comune.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câștigat în 12”.

Tot pe Kiseleff, dar la sediul USR, Cătălin Drulă și-a aflat scorul sub așteptări, deși era cotat cu peste 20% în sondaje.

Dominic Fritz, președintele USR: „Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, fără doar și poate. Este foarte ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut o provocare electorală”.

O parte din voturile pierdute de Cătălin Drulă s-au îndreptat spre Ana Ciceală, care, fără să aibă în spate un partid din Parlament, a reușit să convingă aproape 35.000 de votanți.

Ana Ciceală: „Problemele pe care am reușit să le punem pe agenda publică au rezonat cu cei mai tineri dintre votanții orașului nostru”.

Ceilalți 10 candidați n-au reușit să adune împreună nici măcar 20.000 de voturi, de altfel numărul necesar de semnături pe care un singur candidat a fost nevoit să le strângă.

