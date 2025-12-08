Înfrângerea usturătoare din Capitală, îndulcită cu succesul din țară. PSD a câștigat 10 din 12 primării

Alegeri locale 2025
08-12-2025 | 19:30
Deși la București au pierdut, în restul țării, 10 din 12 primari nou-aleși sunt din PSD. Doar în Sibiu a câștigat un primar de la PNL, iar în Ialomița, unul independent.

autor
Emanuela Băluș,  Mariana Apostoaie,  Roxana Vlădășel

Câștigătorii îi înlocuiesc pe foști edili, care au părăsit funcția din motive personale sau au murit, iar urmașii sunt, în unele cazuri, rude.

În comuna Vînători, la 80 de kilometri de Iași, s-au organizat alegeri pentru că fostul primar a murit în septembrie, în urma unui infarct. Nepotul îi va lua locul după ce a fost ales într-un procent de 57,12%. Bogdan Constantin Lupu are 37 de ani și de opt lucrează la primărie, la Urbanism.

Localnică: „Domnul primar ales este foarte educat, cu școală. Îl știu de când era mic.”

Localnic: „Probabil contează să fie din familie, nepot, să ducă proiectele mai departe, care mai sunt.”

În primăria Sopot din Dolj, candidatul PSD a câștigat bătălia cu un scor de 77,26%. Costinel Bușduceanu a câștigat alegerile și în luna mai 2025, când făcea parte din PNL, dar mandatul i-a fost invalidat pentru că ocupa și funcția de secretar al primăriei. Deși se află la 30 de km de Craiova, localitatea nu are apă, canalizare și nici asfalt. Primarul vrea să le facă pe toate în doi ani.

Costinel Bușduceanu, primarul ales comuna Sopot: „Prioritatea ar fi utilitățile, să dăm drumul la proiectul cu apă pentru că este esențial, sunt zone în comună unde nu este apă și sunt nevoiți să care de la alte puțuri, în al doilea rând infrastructura.”

Localnică: „Ce vrea aia face, noi nu îl obligăm pe băiat, că asta este. Doar apă să ne facă și nouă, că în rest… și canalizări dacă se poate.”

În comuna Șieu, județul Maramureș, fostul primar a demisionat din motive personale. Noul primar este fostul edil interimar – Ioana Rus – fost viceprimar și candidată PSD. A fost aleasă cu peste 50% din voturi, însă mandatul pe care-l preia nu e unul ușor.

Ioana Rus, primar ales: „Primăria Șieu vine o dată cu foarte multe probleme, cea mai importantă problemă în comuna noastră fiind lipsa apei potabile, lipsa rețelei de canalizare și finalizarea asfaltării stradale din comună. Avem mari probleme și cu datoriile. De asemenea, avem și sechestre pe pădurea comunală, pe vechiul microbuz școlar.”

Localnic: „Probleme sunt destule, avem datorii enorm de mari, am rămas în urmă cam cu toate.”

Doar în Cârța, județul Sibiu, a câștigat primăria un liberal, iar în Ialomița, comuna Valea Ciorii, un candidat independent.

În șapte din cele zece primării câștigate de PSD, scorul a fost de peste 50% din voturi. Inclusiv în orașul Găești, primăria a fost câștigată de un PSD-ist cu 67,40% din voturi.

Sursa: Pro TV

Etichete: PSD, PNL, alegeri locale,

Dată publicare: 08-12-2025 19:21

