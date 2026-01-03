Primele reacții din UE după anunţul capturării lui Maduro. Kaja Kallas invocă siguranţa cetăţenilor europeni

03-01-2026 | 13:53
nicolas maduro
Shutterstock

Uniunea Europeană urmăreşte îndeaproape evoluţiile din Venezuela şi face apel la reţinere, în contextul escaladării tensiunilor, după ce Donald Trump a anunţat că liderul venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat şi scos din ţară, împreună cu soţia sa.

Mihai Niculescu

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a transmis sâmbătă că Bruxellesul este în contact permanent cu partenerii internaţionali şi cu reprezentanţii UE din Caracas, subliniind că situaţia este monitorizată cu atenţie.

„UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate şi a susţinut o tranziţie paşnică. În orice circumstanţe, principiile dreptului internaţional şi ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reţinere”, a scris Kallas într-o postare pe X, conform news.ro.

Kaja Kallas a precizat că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio şi cu ambasadorul Uniunii Europene la Caracas şi a subliniat că protejarea cetăţenilor europeni rămâne o prioritate.

„Siguranţa cetăţenilor UE în Venezuela este prioritatea principală”, a mai transmis şefa diplomaţiei europene.

soldati sua, soldati americani
Președintele Nicolas Maduro, capturat de Delta Force. Cum a acționat unitatea de elită a SUA în Venezuela

Italia, Germania şi Spania, în alertă

Reacţii au venit şi din partea mai multor state membre. Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a anunţat că autorităţile de la Roma şi misiunea diplomatică italiană din Venezuela urmăresc cu atenţie orice evoluţie, acordând o atenţie specială comunităţii italiene din această ţară.

Într-o postare pe X, Tajani a precizat că prim-ministrul Giorgia Meloni este informată constant, iar unitatea de criză a Ministerului de Externe este deja operaţională.

Potrivit Reuters, ambasadorul Italiei în Venezuela a declarat la televiziunea publică Rai că aproximativ 160.000 de cetăţeni italieni trăiesc în prezent în Venezuela, majoritatea având dublă cetăţenie, alături de persoane aflate în ţară pentru muncă sau turism.

Şi Germania a anunţat că urmăreşte situaţia „cu mare îngrijorare”. Ministerul de Externe de la Berlin a transmis că se află în contact strâns cu ambasada din Caracas şi că o echipă de criză urmează să se reunească pentru discuţii suplimentare.

Apel la soluţii paşnice şi negociate

Spania a cerut dezamorsarea crizei şi a făcut apel la moderaţie şi la respectarea dreptului internaţional şi a Cartei ONU. Potrivit The Guardian, Madridul s-a declarat dispus să îşi ofere serviciile pentru identificarea unei soluţii paşnice şi negociate.

Autorităţile spaniole au reamintit că nu au recunoscut rezultatele alegerilor din 28 iulie 2024 şi că au susţinut constant iniţiativele menite să conducă la o soluţie democratică pentru Venezuela. De asemenea, Spania a subliniat că a primit şi va continua să primească zeci de mii de venezueleni care au fost nevoiţi să părăsească ţara din motive politice şi că este pregătită să contribuie la găsirea unei soluţii democratice, negociate şi paşnice pentru această ţară.

Sursa: News.ro

Etichete: uniunea europeana, venezuela, nicolas maduro, Kaja Kallas,

Dată publicare: 03-01-2026 13:44

