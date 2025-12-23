Prima întrunire la Guvern a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției. Mesajul lui Bolojan

Ilie Bolojan
La Palatul Victoria a avut loc marți, 23 decembrie, prima întrunire a Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției.

Cristian Matei

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, premierul Ilie Bolojan a transmis că participarea sa la începutul lucrărilor comitetului reflectă ”respectul față de toți cei implicați și seriozitatea Guvernului față de acest demers”.

De asemenea, Bolojan a subliniat că scopul acestor întâlniri este ”identificarea aspectelor legislative care pot fi îmbunătățite, punctând totodată că justiția trebuie abordată ca un serviciu public în beneficiul cetățeanului.”

Obiectivul asumat de Comitet este stabilirea unor soluții normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigații jurnalistice și petiții asumate de magistrați.

Printre cele mai frecvent invocate teme s-au aflat procedurile de desemnare a conducerilor instanțelor și parchetelor, promovarea în cadrul profesiei, procedurile de delegare și detașare a magistraților, modul de modificare a componenței completurilor de judecată, precum și competența privind cercetarea faptelor de corupție în interiorul sistemului judiciar - afirmă reprezentanții Guvernului Bolojan.

De asemenea, au fost subliniate probleme precum volumul ridicat de muncă al magistraților, generat de deficitul de personal, condițiile de lucru din instanțe și parchete, precum și lipsa de predictibilitate a legislației. Totodată, a fost discutată demararea procedurilor pentru realizarea unui audit independent privind repartizarea dosarelor în cadrul sistemului judiciar.

Calendar pentru formularea unor ”soluții legislative concrete”

Guvernul Bolojan a mai anunțat că acest comitet special pentru rezolvarea problemelor din justiție a căzut de acord pentru impunerea unui calendar pentru ”soluții legislative concrete”.

”Înțelegând importanța adoptării unor măsuri rapide, cu respectarea tuturor procedurilor legale, Comitetul a agreat un calendar care prevede formularea, de către membrii săi, a unor soluții legislative concrete. Astfel, o nouă întrunire va avea loc la data de 5 ianuarie 2026, iar un act normativ urmează să fie redactat până la începerea noii sesiuni parlamentare, având în vedere inclusiv propunerile formulate de magistrați”.

La întâlnirea de marți, 23 decembrie, au participat, din partea Cancelariei Prim-ministrului, Andrei Lupu, Oana Cambera și Bianca Bodnar, iar din partea Administrației Prezidențiale, consilierul prezidențial Cosmin Soare Filatov. Consiliul Superior al Magistraturii a fost reprezentat de procurorul Bogdan Staicu, iar Ministerul Justiției de Roxana Momeu, Alina Rădoi și Mihai Cucu.,

Asociațiile profesionale din rândul magistraților au fost reprezentate de Dragoș Călin, din partea Asociației Forumul Judecătorilor din România, Alexandra Lăncrănjan, din partea Asociației Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor, și Bogdan Pîrlog, din partea Asociației Inițiativa pentru Justiție. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, respectiv Laura Ștefan din partea Expert Forum, Roxana Pencea-Brădățan și Diana Ionescu din partea Declic, precum și Elena Calistru și Adrian Ristea din partea Funky Citizens.

La întâlnire au participat în format online Andreea Ciucă din partea Asociației Magistraților din România, Dana Gîrbovan din partea Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, precum și avocatul Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România.

