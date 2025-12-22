S-au încheiat primele consultări la Cotroceni cu magistraţii. Nicuşor Dan: A fost o discuţie extrem de utilă

Preşedintele Nicuşor Dan a terminat luni primele discuţii de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foşti şi actuali magistraţi, despre problemele din Justiţie.

La această întâlnire, transmisă în direct de Administraţia Prezidenţială, au participat Daniel Ungureanu - procuror la Parchetul pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Liviu Cîrneciu - judecător la Tribunalul Covasna, Laura Deriuş - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Mihai Cătălin Constantin - judecător la Curtea de Apel Ploieşti, Dragoş Călin - judecător la Curtea de Apel Bucureşti şi preşedinte al Asociaţiei Forumul Judecătorilor, Bogdan Pîrlog - procuror militar, Alinel Bodnar - judecător la Tribunalul Bucureşti şi secretar general al Asociaţiei Forumul Judecătorilor, Andrei Soare - judecător la Tribunalul Braşov; Marius Cătălin Vartic - fost procuror DNA (pensionat), Alexandru Oancea - procuror Judecătoria Gherla (eliberat din funcţie prin demisie), Cristian Anghel - fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi DNA.

După patru ore de dezbateri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a fost vorba de o discuţie utilă şi a subliniat că "o să aibă spaţiu în acelaşi condiţii oameni care s-au simţit vizaţi" de ce au spus magistraţii prezenţi la această întrevedere.

Mesajul preşedintelui

"Vreau să vă mulţumesc pentru discuţia asta, care cred că a fost extrem de utilă şi pentru profesionişti şi pentru oamenii care nu sunt în sistemul de justiţie, dar au un interes pentru funcţionarea lui. Este o primă discuţie. Este o dezbatere, care e util să continue. A fost această presiune a timpului pentru această întâlnire şi pentru asta am cerut ca materialele de la dumneavoastră să vină doar până joi şi după aceea am prelungit până sâmbătă. Evident că, în continuare, suntem disponibili pentru orice fel de sugestie - sesizare. Multe din lucrările care au fost sesizate, de dumneavoastră sau de alţi magistraţi, necesită verificări care o să ia timp şi de asta am pus în mod special întrebarea pentru că, dacă dumneavoastră aveţi disponibilitatea de a verifica anumite lucruri şi nu aveţi informaţia, putem să vă ajutăm cu asta. O să aibă spaţiu în acelaşi condiţii oameni care s-au simţit vizaţi de ce aţi spus dumneavoastră, ca să poată să răspundă la asta. În concluzie, cred că dezbaterea este utilă şi pentru ca publicul larg să înţeleagă condiţiile de muncă ale magistratului, pentru că, cumva, discuţia a fost foarte abstractă despre condiţia socială a magistratului şi cred că este ok ca oamenii să afle inclusiv cum procurorul de şedinţă se duce să vadă dacă a venit dosarul în arhivă, nu a venit. Deci acestea sunt lucruri care sunt importante. Discuţiile vor continua", a spus preşedintele.

Probleme reclamate de magistraţi

Printre problemele reclamate de magistraţi s-au aflat necesitatea de modificare urgentă a legilor Justiţiei adoptate în anul 2022, existenţa unui "sistem oligarhic" la vârf, îndeosebi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi CSM, apropierea unor magistraţi de actori politici, abuzuri ale Inspecţiei Judiciare împotriva unor magistraţi incomozi, modul în care sunt făcute detaşările şi delegările, presiunile exercitate de conducerea DNA asupra unor procurori.

Discuţiile de la Cotroceni continuă cu un grup de 20 de magistraţi, care au solicitat ca întrevederea să fie fără presă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













