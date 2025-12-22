S-au încheiat primele consultări la Cotroceni cu magistraţii. Nicuşor Dan: A fost o discuţie extrem de utilă

Stiri actuale
22-12-2025 | 18:07
Nicuşor Dan
Captură video Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan a terminat luni primele discuţii de la Palatul Cotroceni cu un grup format din 11 foşti şi actuali magistraţi, despre problemele din Justiţie.

autor
Mihaela Ivăncică

La această întâlnire, transmisă în direct de Administraţia Prezidenţială, au participat Daniel Ungureanu - procuror la Parchetul pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Liviu Cîrneciu - judecător la Tribunalul Covasna, Laura Deriuş - procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, Mihai Cătălin Constantin - judecător la Curtea de Apel Ploieşti, Dragoş Călin - judecător la Curtea de Apel Bucureşti şi preşedinte al Asociaţiei Forumul Judecătorilor, Bogdan Pîrlog - procuror militar, Alinel Bodnar - judecător la Tribunalul Bucureşti şi secretar general al Asociaţiei Forumul Judecătorilor, Andrei Soare - judecător la Tribunalul Braşov; Marius Cătălin Vartic - fost procuror DNA (pensionat), Alexandru Oancea - procuror Judecătoria Gherla (eliberat din funcţie prin demisie), Cristian Anghel - fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi DNA.

După patru ore de dezbateri, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a fost vorba de o discuţie utilă şi a subliniat că "o să aibă spaţiu în acelaşi condiţii oameni care s-au simţit vizaţi" de ce au spus magistraţii prezenţi la această întrevedere.

Mesajul preşedintelui

"Vreau să vă mulţumesc pentru discuţia asta, care cred că a fost extrem de utilă şi pentru profesionişti şi pentru oamenii care nu sunt în sistemul de justiţie, dar au un interes pentru funcţionarea lui. Este o primă discuţie. Este o dezbatere, care e util să continue. A fost această presiune a timpului pentru această întâlnire şi pentru asta am cerut ca materialele de la dumneavoastră să vină doar până joi şi după aceea am prelungit până sâmbătă. Evident că, în continuare, suntem disponibili pentru orice fel de sugestie - sesizare. Multe din lucrările care au fost sesizate, de dumneavoastră sau de alţi magistraţi, necesită verificări care o să ia timp şi de asta am pus în mod special întrebarea pentru că, dacă dumneavoastră aveţi disponibilitatea de a verifica anumite lucruri şi nu aveţi informaţia, putem să vă ajutăm cu asta. O să aibă spaţiu în acelaşi condiţii oameni care s-au simţit vizaţi de ce aţi spus dumneavoastră, ca să poată să răspundă la asta. În concluzie, cred că dezbaterea este utilă şi pentru ca publicul larg să înţeleagă condiţiile de muncă ale magistratului, pentru că, cumva, discuţia a fost foarte abstractă despre condiţia socială a magistratului şi cred că este ok ca oamenii să afle inclusiv cum procurorul de şedinţă se duce să vadă dacă a venit dosarul în arhivă, nu a venit. Deci acestea sunt lucruri care sunt importante. Discuţiile vor continua", a spus preşedintele.

Probleme reclamate de magistraţi

Printre problemele reclamate de magistraţi s-au aflat necesitatea de modificare urgentă a legilor Justiţiei adoptate în anul 2022, existenţa unui "sistem oligarhic" la vârf, îndeosebi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi CSM, apropierea unor magistraţi de actori politici, abuzuri ale Inspecţiei Judiciare împotriva unor magistraţi incomozi, modul în care sunt făcute detaşările şi delegările, presiunile exercitate de conducerea DNA asupra unor procurori.

Citește și
CSM
Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”

Discuţiile de la Cotroceni continuă cu un grup de 20 de magistraţi, care au solicitat ca întrevederea să fie fără presă.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, justitie, magistrati,

Dată publicare: 22-12-2025 18:07

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan
Stiri Politice
AUR: Parlamentarii suveraniști se reunesc pentru a strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza în vederea iniţierii suspendării preşedintelui Nicuşor Dan.

Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”
Stiri actuale
Secţia pentru procurori a CSM respinge referendumul: „Nu poţi repara presupuse încălcări ale legii prin alte încălcări”

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii transmite, într-un comunicat de presă, că referendumul propus de preşedintele Nicuşor Dan privind validarea sau demiterea actualei componenţe a CSM nu este prevăzut de Constituţie. 

Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”
Stiri actuale
Președintele Nicușor Dan, interviu pentru Politico: „Moralitatea nu contează prea mult în noua lume a lui Trump”

Lideri europeni, precum Nicușor Dan din România, au petrecut cea mai mare parte a anului 2025 încercând să înțeleagă cum să colaboreze cu Donald Trump. Sau, și mai rău, cum să se descurce fără el, scrie Politico.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă
Stiri Justitie
Zegrean: Nu avem, spre regretul preşedintelui, referendum pe meserii. Nu ştiu cum s-au gândit cei de la Cotroceni să îl facă

Fostul judecător CCR Augustin Zegrean afirmă că referendumul anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, vizând activitatea CSM în rândul magistraţilor, nu este posibil, deoarece Constituţia nu prevede referendum „pe meserii”.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Preşedintele României, Nicuşor Dan a discutat, luni, timp de aproape patru ore la Palatul Cotroceni, cu reprezentanţii magistraţilor, despre problemele din sistemul de justiție. 

Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult
Stiri Economice
Scumpire „din pix” prin schimbarea unui cap de tabel. Peste 250.000 de români vor plăti măcar cu 800 de lei mai mult

Guvernul a decis majorarea semnificativă a impozitelor pentru mașinile hibride, iar pentru unele modele creșterea poate depăși 1.100%, arată analiza unui consultant fiscal.

CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv
Stiri Politice
CES desființează un proiect de lege PSD care propune un nou grup de pensionari speciali, care să primească bani retroactiv

Consiliul Economic și Social respinge un proiect de lege inițiat de parlamentari ai PSD, privind sistemul public de pensii, susținând că introduce un ”regim privilegiat” pentru agricultorii care nu au lucrat în fostele cooperative de stat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 22 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28