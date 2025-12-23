Surse: Referendumul anunţat de Nicuşor Dan va consulta magistraţii prin vot prin corespondenţă. Plicuri trimise la instanţe

Stiri actuale
23-12-2025 | 07:11
Nicusor Dan, magistrati, dosare
Administraţia Prezidenţială

Consultarea magistraţilor în cadrul referendumului privind activitatea CSM, anunţat de preşedintele Nicuşor Dan, ar urma să se facă pe modelul votului prin corespondenţă, magistraţii primind la instanţe plicuri cu întrebarea. 

autor
Vlad Dobrea

Ulterior, decizia este una politică, au precizat surse oficiale. Preşedintele a avut, luni, trei runde de discuţii cu reprezentanţii magistraţilor, una publică, iar două cu magistraţi care nu au dorit să se exprime public, scrie News.ro. 

Potrivit surselor, consultarea şefului statului cu privire la activitatea CSM ar urma să se facă prin metoda votului prin corespondenţă. Astfel, magistraţii vor primi un plic cu întrebarea privind activitatea CSM şi vor trimite răspunsurile la Administraţia Prezidenţială, fără să îşi divulge identitatea.

Ulterior, în funcţie de rezultat, decizia va fi una politică. În privinţa modificărilor legislative, acestea ar urma să vizeze, potrivit nemulţumirilor exprimate de magistraţi, concursurile, care vor trebui să elimine subiectivismul, puterea şefului de instanţă, care este prea mare în acest moment şi ar trebui înlocuită cu una colectivă.

Şeful statului a discutat, luni, pe tot parcursul zilei, cu mai mulţi magistraţi care i-au prezentat problemele din sistem li nemulţumirile legate de funcţionarea justiţiei. O parte au exprimat punctele de vedere public, în timp ce cu două grupuri de magistraţi şeful statului a discutat în absenţa presei.

Citește și
slavati munte
Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător

Nicuşor Dan a avut discuţii şi cu reprezentanţi ai sistemului care s-au declarat mulţumiţi de funcţionarea justiţiei, ei apreciind că dacă sunt persoane care consideră că există abuzuri, se pot adresa instanţelor.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar”? iar dacă răspunsul e că nu reprezintă interesul public, ”CSM va pleca de urgenţă”.

Şeful statului a arătat că în esenţă, concluzia acestor sesizări primite din partea magistraţilor arată că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM-ului, conduceri ale instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci care acţionează în interesul unui grup pe care îl constituie şi că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

El mai spune că ”inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, justitie, referendum, magistrati,

Dată publicare: 23-12-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător
Stiri actuale
Cuplu salvat cu elicopterul de pe vârful Parâng. Au urcat pe munte fără echipament corespunzător

 

Un bărbat din Vâlcea și iubita lui, din Târgu Jiu, au fost salvați de pe munte cu elicopterul.

Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție
Stiri actuale
Ce amenzi riscă agresorii violenței domestice dacă refuză consilierea pe durata ordinului de protecție

Senatul a adoptat luni un proiect de lege care prevede ca agresorii din cazurile de violență domestică să participe obligatoriu la ședințe de consiliere și/sau psihoterapie pe toată durata ordinului de protecție emis împotriva lor.

Ilie Bolojan: În 2026 nu mai trebuie crescute taxele, dacă păstrăm măsurile stabilite şi respectăm disciplina bugetară
Stiri actuale
Ilie Bolojan: În 2026 nu mai trebuie crescute taxele, dacă păstrăm măsurile stabilite şi respectăm disciplina bugetară

Anul viitor nu vor mai creşte taxele dacă Guvernul şi Parlamentul păstrează măsurile stabilite la nivelul coaliţiei şi dacă aceste măsuri sunt dublate de disciplină bugetară, a declarat, luni, premierul Ilie Bolojan.

Recomandări
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%
Stiri Economice
Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%

Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28