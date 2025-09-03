Președintele și premierul României reacționează în scandalul provocat de participarea lui Adrian Năstase și Dăncilă în China

Nicușor Dan, Ilie Bolojan
Președintele și premierul României au reacționat, miercuri, în scandalul provocat de participarea în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Cristian Matei

Cei doi oficiali ai statului români au subliniat faptul că Năstase și Dăncilă au participat la acel eveniment din China în calitate personală, și nu ca reprezentanți ai României.

"Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român", a comentat şeful statului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicuşor Dan a spus: "Nu, sunt persoane fizice".

La rândul său, premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că cei doi foști președinți ai PSD ”au libertatea să facă ce consideră de cuviință”, deoarece în prezent nu mai au funcții publice.

”Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Aceste această imagine nu angajează sub nicio formă România, pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică.”, a spus Bolojan.

În schimb, Silvia Țoiu, ministra Afacerilor Externe, a declarat că România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin.

Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Țoiu.

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au aflat în poza de grup realizată miercuri de președintele chinez Xi Jinping împreună cu oaspeții săi de la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, care a comemorat 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Adrian Năstase a fost însoțit de soția sa, Dana, al cărei tată, Angelo Miculescu, a fost important lider comunist și ambasador al României în China.

Soții Năstase și Viorica Dăncilă au fost plasați în ultimul rând, după cum se vede în imaginile publicate de televiziunea chineză de stat și AP.

Foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în poza de grup a lui Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un

Sursa: Pro TV

