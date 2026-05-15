Președintele Poloniei a vizitat Sanctuarul Libearty din Zărnești și a adoptat un urs | FOTO

"Faptul că preşedintele Poloniei a ales să vină la AMP Libearty pentru a vedea cu ochii lui activitatea noastră înseamnă enorm pentru noi. Sanctuarul nu înseamnă doar salvare şi îngrijire, ci şi educaţie, conştientizare şi schimbare. În fiecare zi încercăm să îi învăţăm pe oameni ce înseamnă respectul faţă de animale , cât de importante sunt compasiunea şi responsabilitatea şi cât rău poate provoca indiferenţa umană", a declarat preşedintele Asociaţiei, Cristina Lapis, fondator al sanctuarului.

”Cu profundă emoție și recunoștință, îl putem numi astăzi primul președinte din lume care a vizitat sanctuarul nostru, dedicat urșilor salvați din suferință.

Nu a fost doar o oprire într-un program diplomatic. A fost un moment discret, un gest autentic, venit din inimă, fără presă și fără să facă din asta un moment de laudă. Un gest care arată că nu discursurile și întâlnirile oficiale înseamnă totul pentru cineva ajuns în cea mai înaltă funcție. Dincolo de ele, capacitatea de a vedea, de a simți și de a respecta viața îl fac cu adevărat OM. Ne amintește și ceva esențial: compasiunea încă poate uni oameni, țări și destine”, au mai spus reprezentanții sanctuarului din Zărnești.

Karol Nawrocki este primul şef de stat care a vizitat Sanctuarul Libearty. În cadrul vizitei, el a ales să îl adopte simbolic pe Batyr, unul dintre urşii salvaţi şi îngrijiţi în sanctuar.