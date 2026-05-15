Președintele Poloniei a vizitat Sanctuarul Libearty din Zărnești și a adoptat un urs | FOTO

Cum ar fi supraviețuit băiețelul de 5 ani timp de două zile în pădure. Explicațiile unui fost vânător
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Libearty Zărneşti, unde a adoptat simbolic un urs, a anunţat, vineri, Asociaţia "Milioane de Prieteni", administratorul sanctuarului de urşi.

Cristian Anton

"Faptul că preşedintele Poloniei a ales să vină la AMP Libearty pentru a vedea cu ochii lui activitatea noastră înseamnă enorm pentru noi. Sanctuarul nu înseamnă doar salvare şi îngrijire, ci şi educaţie, conştientizare şi schimbare. În fiecare zi încercăm să îi învăţăm pe oameni ce înseamnă respectul faţă de animale, cât de importante sunt compasiunea şi responsabilitatea şi cât rău poate provoca indiferenţa umană", a declarat preşedintele Asociaţiei, Cristina Lapis, fondator al sanctuarului.

Președintele Poloniei, primul șef de stat care vizitează sanctuarul din Zărnești

”Cu profundă emoție și recunoștință, îl putem numi astăzi primul președinte din lume care a vizitat sanctuarul nostru, dedicat urșilor salvați din suferință.

Nu a fost doar o oprire într-un program diplomatic. A fost un moment discret, un gest autentic, venit din inimă, fără presă și fără să facă din asta un moment de laudă. Un gest care arată că nu discursurile și întâlnirile oficiale înseamnă totul pentru cineva ajuns în cea mai înaltă funcție. Dincolo de ele, capacitatea de a vedea, de a simți și de a respecta viața îl fac cu adevărat OM. Ne amintește și ceva esențial: compasiunea încă poate uni oameni, țări și destine”, au mai spus reprezentanții sanctuarului din Zărnești.

Karol Nawrocki este primul şef de stat care a vizitat Sanctuarul Libearty. În cadrul vizitei, el a ales să îl adopte simbolic pe Batyr, unul dintre urşii salvaţi şi îngrijiţi în sanctuar. 

Sursa: Agerpres

Etichete: sanctuar, ursi, zarnesti, presedinte, Polonia, Karol Nawrocki, adoptat,

Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orbán la Moscova

Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova.
Președintele suveranist al Poloniei, Karol Nawrocki: ”Vladimir Putin este gata să invadeze și alte țări”

Preşedintele polonez Karol Nawrocki, aflat în vizită în Finlanda, a declarat marţi într-o conferinţă de presă comună cu omologul său finlandez Alexander Stubb că cele două ţări nu au încredere în „bunele intenţii ale lui Vladimir Putin”, relatează AFP.
Președintele polonez Karol Nawrocki cere despăgubiri de război de la Germania: „Polonia are nevoie de dreptate și adevăr"

Președintele polonez Karol Nawrocki a cerut luni Germaniei să plătească Poloniei despăgubiri pentru invazia din 1 septembrie 1939 și pentru ocupația de către forțele regimului nazist.

Nicuşor Dan: Întrebarea mea pentru partide la consultări va fi care e majoritatea pe care o propun la formarea Guvernului

Consultările de luni de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare vor începe de la întrebarea ”care este majoritatea pe care o propun”, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, care a menţionat că trebuie să fie o majoritate prooccidentală.

Fostul director Romsilva trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare de 300.000 lei. Doi ani a fost și angajat, și pensionar

Fostul director general Romsilva, Teodor Țigan, a pierdut definitiv procesul cu Romsilva și trebuie să returneze aproape 300.000 de lei încasați ca bonus de pensionare. 

Șpaga uriașă luată cash de fostul procuror șef din Constanța în biroul său de la Parchet. "Rezolva" orice pentru câteva mii

Fostul procuror șef din Constanța, Gigi Ștefan, a primit recent în biroul său de la Parchet o șpagă de 60.000 de euro pentru a soluționa un dosar, iar în ultimul an a încasat 110.000 euro din alte șpăgi, pentru rezolvarea a tot felul de probleme. 

