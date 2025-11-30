Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orbán la Moscova

Stiri externe
30-11-2025 | 14:58
karol nawrocki
IMAGO

Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova.

autor
Mihai Niculescu

Decizia vine după ce Orbán a negociat cu Vladimir Putin aprovizionări suplimentare cu petrol și gaze naturale de la Moscova, relatează Euronews, preluată de news.ro.

„Preşedintele îşi limitează programul exclusiv la summitul V4”

„Preşedintele Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul preşedinţilor Grupului de la Vişegrad", a anunţat şeful biroului de politică externă din cabinetul președintelui polonez.

Acest lucru înseamnă că preşedintele polonez nu se va întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán, aşa cum s-a anunţat anterior, din cauza vizitei acestuia la Moscova.

Orbán la Moscova: „Energia rusă este baza aprovizionării Ungariei"

În întâlnirea sa cu Vladimir Putin, Viktor Orban a declarat vineri că „energia rusă este baza aprovizionării energetice a Ungariei, azi şi în viitor".

Citește și
Nicușor Dan și Ludovic Orban
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Premierul ungar a anunţat că încearcă să obţină aprovizionări suplimentare cu petrol şi gaze naturale de la Moscova, în urma unei exceptări de la sancţiuni acordată de către preşedintele american Donald Trump.

Acest lucru contravine politicii Uniunii Europene (UE) de limitare a importurilor de energie rusă până în 2027.

Vladimir Putin a apreciat, la rândul său, „poziţia echilibrată" a lui Viktor Orban faţă de invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Sursa: News.ro

Etichete: vladimir putin, Viktor Orban, Karol Nawrocki,

Dată publicare: 30-11-2025 14:52

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Citește și...
Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Orban la Moscova, susține ministrul ungar de externe
Stiri externe
Ungaria nu are nevoie de permisiunea UE pentru vizitele lui Orban la Moscova, susține ministrul ungar de externe

Ungaria duce o politică externă independentă şi nu are nevoie de permisiunea Uniunii Europene pentru a discuta cu Rusia, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto.

Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”
Stiri Politice
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că n-a fost 'împachetat' de servicii. Să nu i se urce la cap”

Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban, demis recent de șeful statului.

Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile
Stiri externe
Viktor Orban: Ucraina trebuie să existe ca stat tampon. Concesiile teritoriale față de Rusia sunt inevitabile

Viktor Orban, a schiţat o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că ţara ar trebui să existe după război în primul rând ca un stat tampon între Rusia şi NATO, informează sâmbătă dpa.

De ce s-a dus Viktor Orban la Moscova, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Deplasarea sa în Rusia, vitală pentru Ungaria
Stiri externe
De ce s-a dus Viktor Orban la Moscova, pentru a se întâlni cu Vladimir Putin. Deplasarea sa în Rusia, vitală pentru Ungaria

Vladimir Putin l-a întâmpinat vineri la Moscova pe Viktor Orban - o vizită rară din partea unui lider al unei ţări membre UE şi NATO - şi i-a spus că ar fi în continuare încântat ca Budapesta să găzduiască o întâlnire a sa cu Donald Trump.

Viktor Orban a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Anunțul făcut de cei doi
Stiri externe
Viktor Orban a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Anunțul făcut de cei doi

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia în viitor, relatează AFP.

Recomandări
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile. Director: „Nu funcționează sterilizarea”
Stiri actuale
Internări sistate la Spitalul Municipal Câmpina din cauza lipsei apei potabile. Director: „Nu funcționează sterilizarea”

Spitalul Municipal Câmpina a sistat internările, duminică, din cauza problemelor legate de furnizarea de apă. Directorul medical al unităţii sanitare, Călin Tiu, a oferit detalii pentru Știrile PRO TV.

Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să îl grațieze. Premierul este judecat pentru corupție
Stiri externe
Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să îl grațieze. Premierul este judecat pentru corupție

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, judecat de ani de zile într-un dosar de corupție, îi cere președintelui Itzhak Herzog să-l grațieze.

Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat
Stiri actuale
Posibil sabotaj pe calea ferată din România. Un tren de călători a lovit din plin o osie care ar fi fost pusă intenționat

Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA. Oficialii nu exclud un posibil sabotaj.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 Noiembrie 2025

02:15:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28