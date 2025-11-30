Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orbán la Moscova

Președintele polonez Karol Nawrocki și-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova.

Decizia vine după ce Orbán a negociat cu Vladimir Putin aprovizionări suplimentare cu petrol și gaze naturale de la Moscova, relatează Euronews, preluată de news.ro.

„Preşedintele îşi limitează programul exclusiv la summitul V4”

„Preşedintele Karol Nawrocki a decis să-şi limiteze programul vizitei în Ungaria exclusiv la summitul preşedinţilor Grupului de la Vişegrad", a anunţat şeful biroului de politică externă din cabinetul președintelui polonez.

Acest lucru înseamnă că preşedintele polonez nu se va întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán, aşa cum s-a anunţat anterior, din cauza vizitei acestuia la Moscova.

Orbán la Moscova: „Energia rusă este baza aprovizionării Ungariei"

În întâlnirea sa cu Vladimir Putin, Viktor Orban a declarat vineri că „energia rusă este baza aprovizionării energetice a Ungariei, azi şi în viitor".

Premierul ungar a anunţat că încearcă să obţină aprovizionări suplimentare cu petrol şi gaze naturale de la Moscova, în urma unei exceptări de la sancţiuni acordată de către preşedintele american Donald Trump.

Acest lucru contravine politicii Uniunii Europene (UE) de limitare a importurilor de energie rusă până în 2027.

Vladimir Putin a apreciat, la rândul său, „poziţia echilibrată" a lui Viktor Orban faţă de invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

